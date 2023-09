Il Varese soffre e strappa uno 0-0 a Bra

Il Varese inizia con un pareggio senza reti la stagione 2023-2024 della Serie D, strappando uno 0-0 in casa del Bra, formazione di casa per come è stato l’andamento del match avrebbe meritato di più. Biancorossi poco reattivi e con poca cattiveria contro una squadra che fa del carattere una delle prerogative principali. E di fatti la gara è praticamente a senso unico, con i giallorossi piemontesi che spingono e creano mentre i ragazzi di mister Cotta si difendono e davanti non si vedono quasi mai. Il peccato del Bra è però quello di non segnare: Marchisone colpisce la traversa – con deviazione di Priori – nel primo tempo su calcio d’angolo, poi ci sono un paio di episodi da “moviola”, uno per tempo, dai quali i braidesi avrebbero voluto un penalty, ma l’arbitro non ha giudicato irregolare né la spallata di Vitofrancesco su Daqoune nel primo tempo, né l’intervento di Bernacchi su Musso nella ripresa.

La prestazione del Varese va però presa con le pinze: la squadra di mister Cotta si salva per la capacità di soffrire, ma il possesso palla non è stato sufficiente e ciò ha portato a un numero davvero esigue di sortite offensive. Un aspetto che si era già palesato contro la Varesina una settimana fa ma che si è riproposto. Chissà che l’arrivo di Di Maira – che è indietro di condizione e magari si aggiungerà qualcun altro – non possa essere la soluzione. Settimana prossima- domenica 17 settembre – alla prima casalinga al “Franco Ossola” contro la Lavagnese servirà qualcosa in più per evitare la sofferenza vista oggi e provare a conquistare la prima vittoria.

Parlando dei singoli: la mossa di Bregasi dal primo minuto non ha pagato con il numero 4 troppo timido e a volte anche poco “cattivo”. Oggi invece molto bene Cottarelli, che nel centro della difesa ha messo continue toppe salvando la squadra dagli attacchi avversari ma anche dagli errori dei compagni. Esordio dal primo minuto così così per Casamassima: non era facile contro una squadra strutturata e aggressiva, ha fatto intravedere qualcosa ma c’è da far di più.

FISCHIO D’INIZIO

Inizia il campionato e il Varese ha come primo impegno la difficile trasferta di Bra, storicamente uno dei campi più ostici della categoria. In settimana in casa biancorossa sono arrivati i rinforzi con Stefano Molinari per la difesa e Filippo di Maira per l’attacco ma i due non fanno parte dell’undici iniziale, con la punta in tribuna. Mister Corrado Cotta cambia diverse pedine e nel suo 4-3-1-2 schiera Priori in porta, in difesa i centrali sono Bernacchi e Cottarelli mentre sulle fasce ci sono Colombo a destra mentre Baldaro viene dirottato a sinistra. A centrocampo capitan Vitofrancesco è il regista affiancato da Mandelli e Bregasi. Davanti c’è il 2005 Casamassima – alla prima da titolare – alle spalle di Bertazzoli e Banfi. Per i giallorossi piemontesi allenati da mister Roberto Floris lo schema è un 4-3-3 con Vaiarelli, Musso e Marchisone a formare il tridente offensivo. In panchina Leonardo Baggio, figlio d’arte ed ex di turno.

PRIMO TEMPO

È il Bra a iniziare meglio, tenendo meglio il campo e giocando con maggior sicurezza. La prima occasione arriva al 9′ quando Pautassi mette in mezzo un cross teso da sinistra, i centrali biancorossi bucano ma anche Musso da due passi non riesce a correggere in porta. Poco dopo è Vaiarelli, servito in area, a girarsi e calciare ma una deviazione manda in corner. Il Varese dopo un inizio difficile prende campo e trova due volte la conclusione, ma prima Bregasi manda a lato con il destro, poi Banfi non impensierisce Tchokokam dalla distanza. Il momento positivo dei biancorossi si esaurisce velocemente e il Bra ci mette poco a riprendere il comando della gara. I padroni di casa si fanno vedere al 32′ con un corner insidioso di Marchisone che Priori alza sopra la traversa con l’aiuto della traversa, mentre al 39′ il portiere varesino usa i pugni per respingere la conclusione di Gerbino. Al 42′ episodio da moviola: Daqoune prova a sfondare al limite dell’area, Vitofrancesco lo sposta con la spalla e l’arbitro giudica l’intervento regolare, tra le proteste braidesi tra campo e tribuna. Nel finale Vitofrancesco mette in angolo di testa un cross insidioso di Vaiarelli e il tempo si chiude sulla presa alta di Priori. A metà partita il risultato è fermo sullo 0-0 ma il Bra avrebbe meritato qualcosa in più.

SECONDO TEMPO

Cotta all’intervallo lascia Bregasi negli spogliatoi e si ripresenta con Zazzi sulla trequarti e Casamassima come mezzala. La mossa però serve a poco, il Bra è ancora più reattivo in campo e al 7′ chiede un altro rigore quando, sul lancio di Gerbino, Priori non esce e Musso si inserisce tra i due centrali prima di cadere in area. Anche in questa occasione per il direttore di gara non ci sono gli estremi per la massima punizione. I padroni di casa però continuano a mettere in campo qualcosa in più e così dalla panchina si alzano Perissinotto e Settimo per Bertazzoli e Casamassima. Anche in questo caso però i nuovi entrati non riescono a cambiare il carattere di un Varese in difficoltà, anche se i biancorossi sembrano trovare maggior equilibrio e riescono a non concedere occasioni interessanti alla squadra di casa. Nel finale il Varese riesce ad abbassare il ritmo della gara e abbassa la pressione del Bra. Nei 3′ di recupero, poi diventati 4′ per una serie di perdite di tempo, non ci sono più emozione e alla fine lo 0-0 resiste. Un buon punto per il Varese, il Bra invece avrebbe meritato qualcosa in più, ma tant’è.