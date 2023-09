Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di venerdì 1 settembre intorno alle 10.30 a Castello Cabiaglio in via Matteotti. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incendio in un appartamento al primo piano di una casa di corte.

Galleria fotografica Incendio a Castello Cabiaglio, sul posto i vigili del fuoco 4 di 4

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Per una persona residente nell’unita abitativa sono state necessarie le cure del personale sanitario.