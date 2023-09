Incendio in un appartamento a Laveno, muore un uomo

Incendio nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre in un appartamento al secondo piano di uno stabile in Via Labiena, a Laveno Mombello: nel rogo ha perso la vita un uomo di 73 anni.

Ancora da capire le cause che hanno scatenato le fiamme. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la causa potrebbe essere da ricondurre ad un candela lasciata accesa vicino a dei panni stesi. Da lì il fuoco si sarebbe propagato fino al materasso, saturando la stanza di fumo. Il corpo dell’anziano è stato trovato senza vita sul divano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco delle sedi di Laveno, Ispra e Varese con due autopompe e un’autoscala. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.