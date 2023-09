Si “arrende” dopo 11 ore la donna chiusa in auto alla dogana di Lavena Ponte Tresa

E’ uscita dalla macchina attorno alle 19 la donna che dalle 8 di questa mattina era chiusa in auto alla dogana di Lavena Ponte Tresa.

Un vero e proprio psicodramma, che per tutta la giornata ha tenuto impegnate forze dell’ordine, soccorritori e il vicesindaco Valentina Boniotto.

«Per tutto il giorno abbiamo cercato di convincerla, ma non c’è stato niente da fare fino alle 19 di questa sera – spiega il vicesindaco di Lavena Ponte Tresa Valentina Boniotto – I medici a cui ci siamo rivolti non hanno ravvisato gli estremi per un Trattamento sanitario obbligatorio, e dunque è stato chiesto l’intervento del magistrato, unico a poter autorizzare un intervento per far uscire la signora dall’auto».

Una situazione davvero assurda: la donna, che da questa mattina era al telefono con qualcuno e che non è uscita dalla macchina nemmeno per mangiare o andare in bagno, sostiene di non riconoscere l’autorità dello Stato e dunque rifiuta di mostrare i documenti, restando ferma sulle sue posizioni e, di fatto, interferendo con l’attività delle autorità doganali. Il tutto tenendo impegnate per un’intera giornata, oltre al vicesindaco, molte persone, dai finanzieri agli agenti della Polizia locale, dai soccorritori ai Vigili del fuoco.