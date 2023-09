L’impatto del cambiamento climatico sulle imprese, incontro di Elmec Solar a Cernobbio

“L’impatto del cambiamento climatico: una sfida in più per le imprese del settore” è il titolo dell’evento promosso da Elmec Solar, azienda del gruppo Elmec che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici, che si svolgerà in occasione di Orticolario 2023, l’evento autunnale in cui la natura diventa ispirazione del proprio stile di vita.

L’appuntamento, in programma il 28 settembre 2023, a partire dalle ore 17.00, a Villa Erba, Cernobbio, sarà un’occasione per discutere le sfide riguardanti la sostenibilità che il comparto tessile deve affrontare e gli effetti della crisi climatica sul settore, in particolare sulla catena degli approvvigionamenti.

Tuttavia, queste sfide possono diventare vere e proprie opportunità concrete perché il mercato e i consumatori sono sempre più sensibili alle scelte e alle politiche adottate dalle aziende in materia di economia circolare e sostenibilità ambientale.

Nel corso dell’incontro, si affronteranno le conseguenze ambientali della produzione tessile, con particolare enfasi sulle emissioni atmosferiche e idriche. Si parlerà anche dell’opportunità rappresentata dalle certificazioni ascoltando il racconto di un’azienda del settore. Infine, si discuterà di come il cambiamento climatico stia impattando sulla catena di approvvigionamento delle imprese tessili, influenzando direttamente le loro attività e le scelte strategiche.

AGENDA & SPEAKER

17.00 – Registrazione

– Registrazione 17.15 – Moritz Mantero e Alessandro Villa: Saluto di benvenuto

Moritz Mantero e Alessandro Villa: Saluto di benvenuto 17.30 – Grazia Cerini – CEO e Direttore Generale di Centrocot S.p.A.: Sostenibilità e Visione di Mercato nel Settore Tessile: prospettive e sfide per gli operatori

– Grazia Cerini – CEO e Direttore Generale di Centrocot S.p.A.: Sostenibilità e Visione di Mercato nel Settore Tessile: prospettive e sfide per gli operatori 18.00 – Simone Mercuri – CEO Mantero Seta: Mantero Seta e il suo impegno verso l’ambiente: iniziative e progetti sostenibili

– Simone Mercuri – CEO Mantero Seta: Mantero Seta e il suo impegno verso l’ambiente: iniziative e progetti sostenibili 18.30 – Luigi Mariani – Professore di Agronomia e Coltivazioni Erbacee dell’Università di Brescia: Piante tessili e cambiamento climatico

– Luigi Mariani – Professore di Agronomia e Coltivazioni Erbacee dell’Università di Brescia: Piante tessili e cambiamento climatico 18.45 – Sessione di domande e risposte e ringraziamenti

– Sessione di domande e risposte e ringraziamenti 19.00 – Aperitivo e momento di confronto libero

Chi è interessato a partecipare all’evento può registrarsi al seguente link.

Il giorno dell’evento sarà sufficiente presentarsi presso uno degli ingressi di Villa Erba, a Cernobbio, indicando il proprio nome, cognome e azienda di provenienza con cui si è effettuata la registrazione.