Mondiali di canottaggio: Cesarini, Codato e Verità centrano le semifinali

Buone notizie da Belgrado per il canottaggio varesino. Nella giornata dei Mondiali dedicata a una serie di batterie di recupero, sia l’olimpionica Federica Cesarini sia Alice Codato sia Davide Verità ottengono la qualificazione alle semifinali iridate.

Cesarini, tornata a gareggiare con Valentina Rodini (con cui vinse l’oro a Tokyo) ha ottenuto il secondo posto nella regata del doppio pesi leggeri alle spalle della Francia, storica avversaria delle azzurre in questi anni. Entrambe le barche quindi avanzano alle semifinali: le Cesadini sono andate al comando nella prima metà di gara, poi hanno ceduto il passo alle transalpine ma hanno controllato, senza troppo forzare, il ritorno dell’Australia. Il recupero garantiva due posti per il turno successivo, Federica e Valentina hanno colto la seconda piazza mostrando progressi rispetto all’eliminatoria.

Bene anche il due senza senior di Alice Codato, atleta della Canottieri Gavirate, in coppia con Aisha Rocek. Le azzurre hanno dovuto prendere le misure alla Nuova Zelanda mentre l’Irlanda, in testa, ha fatto gara a sé; Alice e Aisha si sono prima accodate alla barca di testa e poi si sono assicurate il vantaggio sulle “All Blacks” così da blindare la seconda piazza utile per avanzare alle semifinali.

A completare il quadro ci ha pensato quindi il quattro senza senior con Davide Verità, angerese tesserato per la Marina Militare, e con il gaviratese d’adozione Paolo Covini. Gli azzurri (equipaggio completato da Bonamoneta e Scalzone) hanno vinto una regata equilibratissima con quattro barche in lizza per tre soli posti. L’Italia ha superato di appena 23 centesimi la Svizzera, con il Sudafrica terzo e qualificato per appena 2 centesimi sulla Polonia.