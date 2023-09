Monsignor Vegezzi benedice il nuovo micronido di Azzate

Sarà monsignor Vegezzi, vicario episcopale, a inaugurare il nuovo anno scolastico alla Scuola dell’Infanzia di Azzate. Lunedì 11 settembre 2023 alle ore 20.00 monsignor Vegezzi, accompagnato da Don Cesare, parroco della comunità pastorale di Azzate, Buguggiate e Brunello, impartirà una benedizione al nuovo micronido “Borgo Rotondo” che prende avvio proprio in questi giorni.

«Il micronido Borgorotondo è nato dalla scelta del CDA della Fondazione Scuola dell’Infanzia – Azzate ETS di offrire alle famiglie e al territorio un servizio educativo e sociale di interesse collettivo – spiega il presidente Massimo Maffioli- Il micronido, rivolto alle famiglie di bambini dai 6 mesi ai 3 anni di età senza distinzioni alcune, è stato costruito anche nel pensiero, come un luogo di incontro che consente agli adulti coinvolti di confrontarsi sui significati dell’educazione e in quest’ottica, va a completare l’offerta formativa della Fondazione che abbraccia così la fascia ZeroSei».

«La mission del servizio è quindi quella di accompagnare la famiglia ad affrontare i propri compiti educativi e di cura a partire dalle sfide che la società pone come conciliare tempi di lavoro e tempi di famiglia attraverso soluzioni flessibili e diversificate che rispondano a reali necessità; essere un luogo che promuovere la crescita e il benessere dei bambini; un luogo in cui possano crescere nel rispetto delle proprie peculiarità come soggetti parte di una comunità, quella della fondazione anzitutto e poi quella più ampia e complessa del mondo in cui vivono», conclude Maffioli.

La visita di monsignor Vegezzi conclude la settimana di festa e celebrazioni dedicate alla Natività di Maria Vergine.