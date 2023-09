Notte di temporali in arrivo: “Piogge localmente anche molto intense”

Una notte di fulmini e tuoni è in arrivo. È quanto prevede la Protezione Civile di Regione Lombardia che ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per le prossime ore.

“Dal pomeriggio di giovedì 14 settembre attesi sulla Lombardia rovesci sparsi o isolati temporali collegati al ciclo diurno, più probabili a ridosso dei rilievi -si legge nel documento del Centro Funzionale per il Monitoraggio dei Rischi Naturali-. Verso sera l’ingresso di aria fresca da Est a bassa quota produrrà una linea di instabilità convettiva, inizialmente sulla pianura centro-orientale e sull’Appennino, in rapido transito verso Ovest. Intensificazione generale delle precipitazioni anche a carattere temporalesco, in prosecuzione nella notte. Venti previsti in parziale rinforzo da est sulla pianura orientale e sul Garda, prevalentemente moderati, dal tardo pomeriggio”.

La linea di instabilità generatasi nella sera di giovedì interesserà fino al mattino di venerdì 15 settembre la pianura centro-occidentale ed i rilievi occidentali. “La stazionarietà dei fenomeni potrà portare a cumulate significative nelle 12 ore, in particolare sulla fascia pedemontana occidentale e sul Nordovest (Varesotto, basso Lario e alta pianura Occidentale)”. Poi “dalla tarda mattinata o primo pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, salvo isolati temporali possibili fino a sera, in particolare su su Appennino e Prealpi Centro-Orientali. Venti in parziale rinforzo nella notte su pianura e parte dei rilievi occidentali”.

Alla luce di questa situazione è stata emessa un’allerta gialla -criticità ordinaria dunque- che per l’area dei laghi e delle prealpi varesine è già in vigore e si concluderà alle 14 di venerdì sia per il rischio di temporali sia di dissesto idrogeologico. Più a sud l’allerta per entrambi i rischi scatterà a mezzanotte e sarà in vigore sempre fino alle 14.