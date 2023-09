Openjobmetis, date e orari delle prime quattro partite di Serie A

Archiviata l’ultima amichevole in calendario, quella di sabato scorso a Desio contro Cremona (vinta 105-101) la Openjobmetis è partita per Gressoney St. Jean dove resterà in ritiro in altura sino al prossimo sabato 23 settembre.

La squadra biancorossa si allenerà alla Gressoney Sport Haus, impianto ormai ben noto per aver ospitato la Pallacanestro Varese in diverse occasioni negli ultimi anni grazie anche a un accordo commerciale tra il club e la Regione. Anche per questo motivo gli allenamenti saranno aperti al pubblico a differenza di quanto avviene al Centro Campus (e di quanto era stato comunicato inizialmente, seppure in modo informale).

Intanto squadra, società e tifosi possono iniziare a segnare con precisione sul calendario i primi appuntamenti di campionato. La Legabasket ha infatti diffuso nei dettagli la programmazione delle prime quattro giornate di LBA con l’esordio che sarà – come noto – mercoledì 4 ottobre a Masnago.

In quella occasione la Openjobmetis ospiterà la neopromossa Estra Pistoia in un match che prevede la contesa iniziale alle 19,30; quello di Varese (come anche Brindisi-Reggio Emilia) sarà un posticipo causato dalla partecipazione di biancorossi e salentini ai preliminari di Basketball Champions League in Turchia (dal 27 settembre al 1° ottobre).

Domenica 8 ottobre è già big-match, con Varese che giocherà in trasferta a Bologna sul campo della Virtus, fresca di esonero di Sergio Scariolo (sostituito da Luca Banchi). La partita prenderà il via alle ore 19 e vedrà sul fronte opposto due ex del calibro di Achille Polonara e Bryant Dunston.

La OJM tornerà poi sul terreno amico della Itelyum Arena domenica 15 ottobre contro un’altra della squadre candidate ai piani altissimi del campionato, la Bertram Yacht Tortona: sarà la partita che chiude il turno con inizio alle 20,30. Infine domenica 22 ottobre altro turno interno contro la Dolomiti Energia Trento di coach Paolo Galbiati (altro ex) con gli arbitri che alzeranno la contesa alle 16,30.