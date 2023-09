Ottavo Congresso “Infections and transplantation”: Varese al centro di una rete di relazioni internazionali

Un appuntamento prestigioso e consolidato, quello in programma nei prossimi tre giorni al Grand Hotel Palace di Varese: il convegno “Infections and transplantation”, organizzato dal prof. Paolo Grossi, Direttore Dipartimento clinico e di Ricerca delle Malattie infettive di ASST Sette Laghi e ordinario di malattie infettive all’Università dell’Insubria.

L’evento, giunto alla sua nona edizione, riunisce per tre giorni alcuni dei massimi esperti al modo in tema di trapianti, infezioni, terapie ed aspetti etici correlati: dalla Spagna alla Gran Bretagna, dalla Turchia al brasile agli USA, gli specialisti che prenderanno parte al simposio affronteranno nel dettaglio opportunità e complicanze, diagnosi e terapie, conferme e novità correlate all’ampia tematica delle infezioni e dei trapianti, confermando il ruolo di ASST Sette Laghi e Università dell’Insubria in una rete di relazioni internazionali di altissimo livello.

I partecipanti vengono da Stati Uniti, Spagna, Turchia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, oltre ovviamente all’Italia.

Ad aprire i lavori, è atteso il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente della commissione regionale Welfare, Emanuele Monti, e i vertici di ASST Sette laghi e Università dell’Insubria.