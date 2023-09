Sostegno al cinema, alla Mostra di Venezia l’assessore Caruso a confronto con i giovani

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha incontrato oggi a Venezia i giovani della Fondazione Cineteca Italiana per un dialogo sull’arte cinematografica e il ruolo di Regione Lombardia.

«Si tratta – ha detto Caruso – dei ragazzi che stanno seguendo la Mostra del Cinema di Venezia per conto della Fondazione Cineteca Italiana, condividendo e producendo contenuti social. È stata una bella occasione di arricchimento e confronto, in cui ho avuto modo di illustrare in cosa consiste il mio ruolo di assessore regionale e quali misure stiamo mettendo in campo per la cultura e il cinema in Lombardia».

«In particolare – ha proseguito Caruso – penso agli investimenti di ‘Next’, progetto unico in Italia il cui duplice obiettivo è quello di incentivare nuove produzioni di spettacoli dal vivo e sostenere la programmazione delle sale sul territorio. Abbiamo parlato anche di ‘Schermi di Classe’, iniziativa che consentirà alle scuole di assistere a proiezioni gratuite di film di qualità nelle sale lombarde».

«Sin dall’inizio del mio mandato – ha concluso l’assessore – ho sostenuto l’importanza di coinvolgere i giovani nelle iniziative culturali, valorizzando le loro potenzialità e ascoltando le loro esigenze. Per questo credo che siano fondamentali occasioni di dialogo e di ascolto come quella di oggi».