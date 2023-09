Stop al bollino da incollare al parabrezza: dopo 40 anni la Vignetta Svizzera diventa digitale

Dal 1° agosto 2023 la Svizzera ha deciso di fare un passo in avanti introducendo la versione digitale del bollino autostradale. La nuova e-vignetta è completamente virtuale e acquistabile online.

Cos’è la Vignetta Svizzera e per chi è obbligatoria

La vignetta, conosciuta anche come bollino autostradale, non è altro che una tassa obbligatoria per poter circolare indisturbati sulla maggior parte delle autostrade e semiautostrade svizzere. Questa forma di pedaggio è in vigore dal lontano 1985 e sebbene oggi sia presente in molti Paesi europei, fu proprio la Svizzera la prima a introdurla. Se per quasi 40 anni siamo stati costretti a incollare sul parabrezza della nostra auto o sulla nostra moto un bollo adesivo, da agosto 2023 le cose sono cambiate. Seguendo l’esempio di altri paesi come Austria e Slovenia, anche la vignetta per la Svizzera si è digitalizzata, permettendo ai conducenti di effettuare l’acquisto online e lasciando il proprio parabrezza immacolato. Molti si chiedono se la vignetta autostradale svizzera sia obbligatoria per tutti, la risposta è: no. Questa forma di pedaggio è obbligatoria solamente per i veicoli a motore con un peso totale fino a 3,5 tonnellate quindi, per la maggior parte delle moto, auto, camper, caravan e piccoli furgoni, oltre che per i rimorchi. Tutti quei veicoli a motore il cui peso supera le 3,5 tonnellate non sono soggetti a vignetta ma dovranno pagare una tassa per veicoli pesanti (LSVA).

Come funziona la Vignetta Svizzera

Proprio come le autostrade italiane, anche quelle svizzere richiedono il pagamento di un pedaggio ma mentre da noi la riscossione viene fatta in contanti ai caselli o tramite Telepass, in Svizzera viene fatta per mezzo di un contrassegno chiamato vignetta, acquistabile presso vari punti vendita lungo il confine oppure online. La vignetta va acquistata da chiunque intenda utilizzare la rete stradale del Paese, svizzeri e non, indipendentemente dal periodo di permanenza, pena una multa salata. Nonostante sia stata introdotta una nuova vignetta elettronica bisogna tenere a mente che, a differenza di altri Paesi d’Europa, in Svizzera continua ad esistere solamente la vignetta annuale, valida dal 1° dicembre dell’anno in corso e per i 14 mesi successivi. Come si può intuire, ciò rappresenta un vantaggio per chi valica il confine abitualmente (frontalieri, amanti della montagna, ecc.) ma potrebbe rappresentare una spesa indesiderata per chi invece decide di attraversare il confine solo per un week-end. Fortunatamente la Svizzera è una destinazione versatile, che si presta a essere esplorata sia durante la stagione estiva sia durante quella invernale, per questo motivo è facile innamorarsene e finire per visitarla più del previsto ammortizzando così il costo della vignetta.

Meglio il bollino adesivo o la nuova vignetta elettronica?

Anche se dal 1° agosto 2023 è disponibile una nuova vignetta in formato digitale, gli automobilisti possono comunque decidere di optare per la vecchia vignetta adesiva che rimarrà in vigore ancora per diverso tempo. Scegliere quale fra le due vignette acquistare dipende da quanto tempo vogliamo risparmiare ma, anche da quanto siamo pratici con le nuove tecnologie. Sebbene l’acquisto del nuovo contrassegno online è una procedura semplice e alla portata di tutti, ci sono i nostalgici del bollino adesivo per cui fermarsi alla dogana o alla stazione di servizio rappresenta una sorta di rito. C’è da dire che se anche la Svizzera ha deciso di digitalizzarsi devono esserci dei validi motivi. La differenza principale fra le due vignette risiede nel fatto che la nuova versione digitale è legata alla targa, mentre la versione adesiva è legata al veicolo. Questa piccola ma sostanziale differenza si rivela essere molto utile per chi decide di cambiare macchina ad esempio. Nel caso in cui si possiede un bollino adesivo, una volta incollato al parabrezza non sarà più possibile rimuoverlo. La vignetta digitale invece è virtualmente legata alla targa che, come sappiamo, può essere tranquillamente trasferita su un nuovo veicolo.

Dove acquistare le vignette e come utilizzarle correttamente

I nostalgici del contrassegno adesivo potranno continuare ad acquistarlo regolarmente presso le dogane e le stazioni di servizio lungo le frontiere, così come presso gli uffici postali, le autofficine, le sedi del TCS e gli uffici della circolazione svizzeri. Una volta acquistato, il contrassegno adesivo dovrà essere prontamente applicato su una parte visibile del veicolo seguendo le istruzioni sul retro dello stesso. Nel caso di autoveicoli va fissato sul lato interno del parabrezza, in un punto ben visibile dall’esterno, mentre per i veicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli, su una parte accessibile e non facilmente intercambiabile. La mancata esibizione della vignetta come da istruzioni implicherà una multa, in quanto il contrassegno non sarà ritenuto valido. Acquistare la vignetta elettronica (e-vignetta) è ancora più semplice. I conducenti possono acquistarla online su diversi siti autorizzati e sul sito delle poste svizzere. A differenza del bollino adesivo, questo nuovo contrassegno non deve essere esibito fisicamente perché è collegato virtualmente al numero di targa del veicolo dal momento dell’acquisto.

Prezzi e validità: quanto costa la Vignetta Svizzera in Euro?

In Svizzera non esistono vignette autostradali giornaliere, settimanali o mensili come in altri Paesi ma esiste solo una vignetta annuale, valida dall’1 dicembre dell’anno precedente fino al 31 gennaio dell’anno successivo, per un totale di 14 mesi. Il prezzo delle vignette, sia adesive che digitali, è lo stesso e ammonta a 40 franchi, circa 42 euro. Anche se inizialmente può sembrare un costo di pedaggio eccessivo, bisogna ricordarsi che una volta pagato ha una valenza che può coprire fino a 14 mesi di viaggio su tutte le strade e autostrade svizzere.

Gallerie e tariffe supplementari

L’acquisto della vignetta autostradale svizzera non copre l’utilizzo di alcune tratte stradali speciali. Ad esempio il traforo del Gran San Bernardo, che collega la Valle d’Aosta col cantone svizzero del Vallese, prevede il pagamento di una tariffa a parte. La galleria stradale del San Gottardo invece, che permette di raggiungere rapidamente Lucerna e Basilea partendo da Chiasso, al momento non prevede una tassa aggiuntiva per chi possiede già una vignetta ma, non sappiamo per quanto tempo sarà così. Vale lo stesso per la galleria del San Bernardino, il tunnel che collega la svizzera tedesca con quella italiana.

Multe per mancato acquisto: ecco come controllano la vignetta in Svizzera

Esiste un modo per evitare l’acquisto della vignetta? Considerando che la vignetta è obbligatoria per l’utilizzo delle autostrade, semiautostrade e alcune gallerie, tecnicamente potrebbero evitarla coloro che decidono di viaggiare su strade secondarie. Il rischio di incorrere in una sanzione tuttavia rimane alto poiché è facile incappare in deviazioni che

obbligano i conducenti a imboccare autostrade per cui la vignetta è obbligatoria. Le pattuglie della polizia svizzera conoscono bene questa eventualità e tengono ben monitorata la rete stradale. Essere colti per guida senza vignetta, così come con vignetta

applicata in modo errato, rimossa o scaduta, prevede una multa di 200 franchi a cui va aggiunto il costo di un nuovo contrassegno.

