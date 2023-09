Sul lungolago di Gavirate la prima tappa dell’“Alzheimer Fest, Coast to Coast”

Progetto Rughe si prepara per “Alzheimer Fest Coast to Coast” il 15, 16, 17 settembre, la staffetta parte da Gavirate e continua in altre quattro città italiane. Poi al Chiostro di Voltorre dal 16 settembre all’8 ottobre con la rassegna “Un mosaico di fortissime debolezze – La malattia e le vite che non ti aspetti”.

«Un festival che nasce con l’obiettivo di una costruzione continua della Comunità che accoglie le fragilità, che sarà uno dei temi portanti degli eventi. Le novità di questa edizione sono due: la festa si fa in cinque, con la staffetta che da Gavirate si diparte in altre quattro città italiane: Cologno al Serio, Ploaghe, Giovinazzo, La Spezia. – spiegano gli organizzatori -. Progetto Rughe si interfaccia con la Fondazione Il Melo e con le Associazioni del Parkinson per ampliare le azioni di aiuto in un’ottica di rete, ponendo al centro i bisogni e le capacità residue della persona e dei familiari».

Il programma parte nel fine settimana del 15, 16 e 17 settembre a Gavirate. Sul lungolago eventi per tutti con il trenino di Rughe che fa la spola tra lago e Chiostro, fra spettacoli delle Compagnie Malviste, sfilata delle barche Canottieri Gavirate, alberi addobbati da Varese in Maglia, Atelier Rughe, RSA, Scuole, Associazioni, dibattiti, musica, laboratori con Anna e gli studenti Stein, gli animali del Giardino Meo, la sfilata degli anziani delle Case di Riposo. I Consigli di Progetto Rughe e Medici senza camice, lo sportello degli specialisti. I dibattiti degli Spazi Roda Viola e Azzurro sulle tematiche sanitarie, sociali, familiari nelle malattie di Alzheimer e di Parkinson, con Michele Farina, Marco Trabucchi e professionisti competenti e appassionati.

Sul lungolago anche un fuori programma offerto dall’Infopoint turistico del Comune di Gavirate: la gita in barca sul lago sabato alle 16,30 e domenica alle 15.

Gli eventi musicali in programma per il fine settimana dal 15 al 17 settembre

Concerto Irene Veneziano Forte e Piano al Chiostro di Voltorre: venerdì 15 settembre ore 21

Sanzamamu al Chiostro di Voltorre: sabato 16 settembre dalle ore 10

Coro Divertimento Vocale sul lungolago Gavirate: sabato 16 settembre ore 21

Roberta e Valentino sul lungolago: domenica 17 settembre dalle ore 14

Gianluca Guidi sul lungolago: domenica 17 settembre alle ore 14,30

Corpo Musicale Gaviratese e Filarmonica di Besozzo sul lungolago: domenica 17 settembre alle ore16

La Vita Facile musica, poesia e teatro raccontano Alda Merini al Chiostro di Voltorre: venerdi 30 settembre h.18

Al Chiostro di Voltorre mostre e visite guidate

“Custodi e vasi della memoria”, sculture e installazioni ceramiche di Tino Sartori

“Le città invisibili”, 55 tavolette in porcellana dipinte e cotte in terzo fuoco da Ettore Antonini

“POST IT – Qualcosa da ricordare” I promemoria autografi degli Anziani ed Operatori del popolo dell’Alzheimer. Gli ospiti delle RSA d’Italia condividono con noi i loro ricordi più preziosi.

“MosaicaMENTE”, le identità nascoste della vecchiaia nei prestigiosi ritratti-mosaico fotografici di Maurizio Galimberti

“I nuovi mostri” gli ospiti della RSA Focris di Saronno protagonisti di film famosi. Mostra fotografica.

“Non chiamatemi morbo! Storie di resistenza al Parkinson” mostra fotografica parlante.

“Parkinson, tra incubo e reazione”, opere di Ettore Antonini, Giuseppe Longo, Luca Guenna

“In un seme….” opere pittoriche degli ospiti della comunità La Monda

“Testa senza mondo” quando l’arte soccorre la ragione, sculture polimorfe e polimateriche di Fausto Bianchi, Rita Daini, Giorgio Presta e Stella Ranza

“Ricordi embrionali” installazione in terracotta realizzata dagli studenti della Classe 5^B Figurativo del Liceo Artistico Frattini di Varese

Installazione dello Scultore Ruben Bertoldo.

Al Chiostro i richiestissimi laboratori di Felice Tagliaferri “La creta al buio”, sabato alle 14 e domenica alle 10. Le visite guidate al Chiostro con l’arch. Giorgio Mantica sabato e domenica dalle ore 15.

Con il patrocinio del Comune di Gavirate e della Provincia di Varese, con il supporto indispensabile di ProLoco Gavirate, Fondazione Il Melo, Canottieri Gavirate, CAI Gavirate, CCS Oltrona, CRI Gavirate, Lions Club Gavirate, Fondazione Bernacchi Gerli, Associazione Woodinstock, Associazione Parkinson Insubria, Confederazione Parkinson, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, con la partecipazione delle Associazioni in rete gaviratesi e non e con l’aiuto prezioso di tanti volontari. Una Festa della comunità che accoglie le fragilità e nel combattere gli stigma vuole supportare curanti e familiari.