Tornano a Biumo i Profumi e Sapori d’autunno

Il quartiere di Biumo a Varese domenica sarà in festa per il ritorno, dopo tre anni, dell’evento ”Profumi e Sapori d’autunno“.

Domenica 1 ottobre dalle 9 alle 20 propone nelle vie di Biumo Inferiore – in particolare Via Cairoli, via Garibaldi e piazza XXVI Maggio – un programma ricco di iniziative per tutta la famiglia, con mercatini artigianali, giochi aperti a tutti, workshop, lezioni di magia, spettacoli con musica, balli acrobatici, sport e molto altro. «Dopo tre anni di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, torna finalmente un grande momento di condivisione, festa e solidarietà per tutto il quartiere e la città» ha spiegato la vicesindaco Ivana Perusin.

La 24 esima edizione della festa che ha accompagnato il quartiere per tanti anni avrà una veste rinnovata, senza dimenticare la sua tradizione. Si inizia alle 9.30 con la sfilata delle auto americane, il mercatino, il villaggio di Harry Potter e tante altre attività per i bambini. Ci sarà anche l’apertura della biblioteca dei ragazzi per i workshop di disegno, caccia al tesoro e mattoncini Lego. Ci saranno però anche eventi dedicati agli adulti con danze, esibizioni sportive e il Banco gastronomico, che grazie alla Pro Loco di Malnate quest’anno godrà di una continuità per tutta la giornata, con un ricco menù a base di funghi ed una serata in musica per ballare sotto le stelle.

«Le attività commerciali del quartiere hanno messo molto impegno per questa festa – Ha commentato Gabriella Cameli, Presidente di Green Event, l’associazione di promozione sociale che tra gli altri organizza l’evento – per creare un programma che potesse essere di intrattenimento per tutti e per tornare a coinvolgere la nostra Biumo».

E’ poi Dolly Brenna del comitato dei commercianti di Biumo Inferiore ad annunciare le altre novità: «Abbiamo introdotto anche le attività cinofile e il Battesimo della Sella con l’Associazione Varese Cavalli», due momenti che vanno così ad arricchire ulteriormente il palinsesto degli eventi, interessando anche le aree verdi del quartiere.

La festa e gli eventi hanno come obiettivo la solidarietà: il ricavato della festa andrà infatti a favore delle opere di solidarietà sociale, come il progetto “Scarpette nel cuore” di Green Event, la cui associazione compie 10 anni, le opere benefiche della Parrocchia di Biumo e la Pro Loco di Malnate per lo sviluppo di eventi culturali.

E, nella giornata mondiale del caffè, che cade proprio domenica 1 ottobre, ci sarà anche un’altro evento nell’evento «I locali della zona raccoglieranno le firme per la campagna che vuole far diventare il caffè espresso patrimonio dell’Unesco – spiega la rappresentante di Fipe Antonella Zambelli – Una campagna di raccolta firme che qui a Varese faremo partire da Biumo, per diffondersi in tutta la città.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Ore 9.00 – Apertura Mercato prodotti enogastronomici e artigianali.

Ore 9.30 – Apertura giochi gonfiabili (Largo IV Novembre) – Attività cinofile con il vostro amico a 4 zampe a cura di ciac asd per tutto il giorno

Ore 09.45 – Arrivo auto americane chiesa madonnina in prato a cura di Ricciolo 73 – Apertura villaggio di Harry Potter, con Photo Booth a tema

Ore 10.00 – Bricks Party: dai sfogo alla fantasia con migliaia di mattoncini LEGO® fino ore 13,00 a cura di Crazy BriK’s & Games – Inizio animazione nel villaggio di Harry Potter con Hagrid e altri personaggi in costume, angolo foto su sidecar e furgone

Ore 10.15 – Scuola di magia: Lezioni sulle creature magiche (via Cairoli)

Ore 10.30 – Il tesoro del drago: caccia al tesoro fantasy a squadre in tutta l’area festa per tutto il giorno a cura di Crazy BriK’s & Games – Apertura Taverna degli orrori (visita gratuita) per tutto il giorno a cura di Party Boom

Ore 11.00 – Workshop di disegno manga per ragazzi dagli 8 ai 14 anni presso la biblioteca dei ragazzi (Via Cairoli) a cura di Crazy Comics and Games – Per tutto il pomeriggio “Battesimo della sella a cura del Consorzio Cavalli Varese

Ore 11.30 – Inaugurazione della festa con le autorità, taglio del nastro con botto e brindisi. (da non perdere!!!)

Ore 12.00 – Apertura banco gastronomico a cura della pro loco Malnate pranzo in piazza con Ricco menù e possibilità di asporto (Piazza XXVI Maggio)

Ore 14.00 – Workshop di disegno a fumetti stile Disney per ragazzi da 8 a 14 anni presso la biblioteca dei ragazzi a cura di Crazy Comics and Games

Ore 14.45 – Bricks Party: dai sfogo alla fantasia con migliaia di mattoncini LEGO® fino alle ore 18,00

Ore 15.00 – Ritrovo di futuri maghi e streghe nel Villaggio animazione con i personaggi di Harry Potter e lezione sulle creature magiche

Ore 15.30 – Spettacoli di magia (Piazza XXVI Maggio) – Stage ed esibizioni sportive – Lezione aperta di danza hawaiana (hula) a cura della danzatrice insegnante Ileana Maccari (ASD NASHAT, Varese)

Ore 15.40 – Sfilata in costumi tematici Halloween e visita alla taverna degli orrori a cura di Party Boom

Ore 16.00 – Esibizioni e spettacoli vari di musica, sport e magia

Ore 16.15 – Esibizione Ballo di Sala e Danze Standard a cura di Art Dance Varese

Ore 16.30 – Lezione sulle creature magiche presso il villaggio di Harry potter

Ore 17.00 – Esibizione di danza del ventre a cura di Ileana Maccari (ASD NASHAT, Varese)

Ore 17.15 – Spettacoli vari e personaggi per le vie

Ore 17.30 – Esibizione di Rock ‘N’ Roll acrobatico e boogie woogie a cura della scuola di ballo di Umberto Trivini “A.S.D. Rock ‘N’ Roll School”

Ore 18.00 – Celebrazione S. Messa

Ore 18.30 – Gran finale… a sorpresa…. Un’ esplosione di fantasia da non perdere… in Piazza XXVI Maggio

Ore 19.00 – Cena in piazza con il gustoso menu a cura della proloco di Malnate

Ore 20.00 – Si balla in compagnia, con un fantastico DJ

In caso di maltempo la festa slitterà a domenica 8 ottobre.