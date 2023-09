Tre corsi della Comunità montana del Piambello per trovare lavoro sul territorio

Corsi veloci, concreti, pensati per rispondere alle esigenze delle imprese del territorio e aumentare la possibilità di trovare rapidamente un’occupazione. Sono stati presentati questa mattina tre corsi messi a punto dalla Comunità montana del Piambello attraverso il proprio Centro di istruzione e formazione professionale grazie ai fondi del Pnrr.

Si tratta di corsi di formazione professionale per diventare saldatore, tornitore-fresatore oppure magazziniere-logistica con patentino per il muletto. I corsi, che avranno una durata variabile tra le 100 e le 150 ore, si terranno al Cifp di Bisuschio e dureranno al massimo due mesi.

«Si tratta di un’importante proposta per il territorio che la Comunità montana mette in campo attraverso la sua azienda speciale per la formazione che ha sede a Bisuschio e di cui siamo particolarmente orgogliosi – ha spiegato il presidente della Comunità montana del Piambello Paolo Sartorio – Sono corsi veloci e concreti così come sintetizzato dal nome del progetto: Gol, acronimo di Garanzia di occupabilità dei lavoratori, proprio perché l’obiettivo è di aiutare chi è senza lavoro, in una situazione di fragilità economica o sociale a trovare velocemente un’occupazione. Sono come detto finanziati con i fondi del Pnrr e come tali possono essere gratuiti, a determinate condizioni di reddito o situazione personale dei frequentanti, oppure a pagamento, ma con rette decisamente contenute. Ma la cosa più importante è che sono con una forte caratterizzazione pratica, soprattutto i primi due, e sono stati scelti e strutturati sulla base delle richieste delle imprese del territorio».

Alla presentazione, che si è svolta nella sede della Comunità montana ad Arcisate, hanno partecipato la direttrice del Cifp Emanuela Galli e la responsabile dei corsi Martina Scarafile. Presenti anche i Comuni di Bisuschio, Clivio e Porto Ceresio, il responsabile dell’ufficio reddito di cittadinanza di Luino, un rappresentante dell’Ufficio inserimento lavorativo e la cooperativa sociale Intrecci che si occupa di servizi ed assistenza alla persona per l’inclusione sociale e che ha una sede a Cuasso al Monte.

I corsi sono aperti a cittadini e cittadine dai 16 ai 65 anni residenti o con domicilio in Lombardia, in particolare a disoccupati, percettori del Reddito di cittadinanza o lavoratori a basso reddito, lavoratori appartenenti a categorie protette o inseriti in interventi di inclusione sociale.

Per informazioni e iscrizioni scrivere un’email a info@cifppiambello.it oppure chiamare il numero 0332 473620 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13.