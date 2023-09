Turno infrasettimanale nella Bergamasca per Varesina e Castellanzese

Non c’è tempo per fermarsi in Serie D e così, dopo le prime due giornate di campionato, arriva alla terza il turno infrasettimanale. Il Girone B scenderà in campo mercoledì 20 settembre (ore 15.00) e per Varesina e Castellanzese sono in programma due trasferte in provincia di Bergamo.

VILLA VALLE – VARESINA

Dopo la convincente vittoria in casa della Castellanzese, per la Varesina c’è un’altra trasferta in programma, questa volta a Villa d’Almè per sfidare il Villa Valle. Umore alto in casa rossoblù dopo il successo del “Provasi” ma distrarsi sarebbe un errore, soprattutto su un campo infido come quello dei giallorossi, ancora fermi a quota zero in classifica e desiderosi si sbloccare la classifica. A guidare l’attacco dei bergamaschi ci sarà Carlo Ferrario, l’anno scorso al Varese.

VIRTUS CBG – CASTELLANZESE

Se la Varesina arriva con l’umore alto, la Castellanzese vuole invece rifarsi dalla sconfitta interna. I neroverdi di mister Manuel Scalise devono reagire nella maniera corretta all’ultimo ko, che li ha visti giocare alla pari per lungo tempo, salvo poi cadere in inferiorità numerica. E proprio per questo motivo a Ciserano in attacco mancherà la vivacità di Marco Pastore, già due reti in stagione tra Coppa Italia e campionato.