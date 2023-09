Ultimo appuntamento stagionale a Casciago con “Tempo di Note”

Ultimo appuntamento con la III Stagione Musicale “Tempo di note” a Villa Castelbarco a Casciago curata dall’associazione Più che Suono. Domenica 24 settembre alle 18 è il turno di Fabio Storino al violoncello e Roberto Bacchini a clavicembalo e pianoforte.

Il programma completo si può visionare al seguente link: https://www.piuchesuono.it/wp-content/uploads/2023/05/Stagione-Musicale-Tempo-di-note-Casciago-2023.pdf

Tutti i concerti sono ad ingresso libero. Disponibile il parcheggio con ingresso da via Vittorio Emanuele II.

IL PROGRAMMA

Fabio Storino, violoncello

Roberto Bacchini, clavicembalo e pianoforte

J. S.Bach Arioso dalla Cantata 156

G. Cervetto Sonata II (Adagio-Allegro-Minuetto)

G.B. Canavasso Sonata II

A. Vivaldi Sonata in Mi min Rv. 40

(Largo-Allegro-Largo-Allegro)

G. Faurè Berceuse (Allegro moderato)

J. Massenet Thais meditation

E. Morricone Piccola suite da film

I MUSICISTI

Fabio Storino nato ad Alessandria, studia violoncello sotto la guida di Antonio Mosca dal quale riceve altrsì l’insegnamento della prassi musicale barocca su strumenti originali. Nel 1986 entra a far parte dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con la quale collabora anche nelle formazioni da camera. Contemporaneamente all’impegno orchestrale ha svolto attività concertistica da camera come membro del quartetto Arion. È fondatore e violoncellista dell’Ensemble “Artifici Musicali” con il quale ha partecipato ad importanti rassegne internazionali e ha registrato in prima assoluta le Sinfonie da Camera op. 2 di Nicolò Porpora e le Triosonate op. 2 di J.A.Hasse.

Roberto Bacchini, si è laureato con il massimo dei voti presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano in Canto Gregoriano. Ha studiato composizione con il maestro Luigi Molfino e Organo e composizione organistica con i maestri Franco Castelli e Emanuele Vianelli. Compositore di musica vocale, strumentale e corale, ha pubblicato diverse raccolte musicali edite dalle case editrici Rugginenti, Sonitus e Armelin Edizioni. La sua musica oggi è suonata sia in Italia che all’estero. Come direttore d’orchestra ha tenuto numerosi concerti, collaborando con nomi di fama internazionale quali: il contrabbassista Ettorre, il violinista Rimonda, il contrabbassista Murelli, il soprano Frittoli, il pianista Bacchetti. Collabora stabilmente con le prime parti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino (l’oboista Carlo

Romano, la violista Ula Ulijona, il violoncellista Massimo Macrì) in qualità di clavicembalista e arrangiatore. È stato organista titolare dell’Organo Mascioni Op. 682 presso la Collegiata di San Provino ad Agno (Svizzera) fino al 2021. Ha pubblicato inoltre libri di poesia con le case editrici: Nuovi Autori (MI), Pagine (RM), Albatros (RM), Altromondo (VI) e diverse collane in Limited Edition. Svolge regolarmente attività concertistica con diverse formazioni cameristiche e orchestrali tra cui i Cameristi Cromatici.