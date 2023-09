Un fine settimana ballando il tango con Varesecorsi

Anche quest’anno le proposte di Varesecorsi alla ripresa dopo le vacanze fanno il pieno di richieste. Ripartono anche nei fine settimana con le apprezzate visite guidate, mentre in quelli autunnali sarà dedicato spazio ai corsi di scrittura e di intelligenza artificiale. Domenica 17 settembre dalle 16.30 alle 18.30 in piazza Motta a Varese , nella sede di Varesecorsi, ci sarà un momento di ballo dedicato al tango sia per quanto riguarda la tecnica femminile che maschile. A seguire, dalle 19 alle 23, pratica libera e guidata gratuita di tango argentino, durante la quale sarà possibile verificare il proprio livello per i corsi di tango.

Maggiori informazioni https://www.portalecorsi.com/Corsi.aspx?Idc=34751

Per quanto riguarda invece tutte le proposte di Varesecorsi consulta il portale

https://www.portalecorsi.com/