Un murale su “casa Guidotti” a Cazzago: “Un regalo per nostra mamma e tutto il paese”

Ci sono cinque gatti, una civetta e gli immancabili pesci variopinti. Cazzago Brabbia ha da una settimana un murale in più, firmato dall’artista Chicco Colombo.

Lo stile è quello di tutti gli altri affreschi che colorano alcuni muri del piccolo paese sulle rive del Lago di Varese, ma questo dipinto ha una storia diversa. Che merita di essere raccontata.

La casa che fa da cornice all’affresco è quella dei Guidotti: Tommaso, primo di tre figli, è un giornalista storico di Varesenews. Viveva qui (prima di sposarsi con Chiara) insieme alla mamma, a papà e ai fratelli Stefano e Michele. Cazzago è il loro “luogo del cuore”: oggi nella casa che si affaccia sulla piazzetta del paese, in via Piave, abita solo mamma Elisabetta, in compagnia dei suoi gatti e della sua collezione composta da circa 500 civette, di ogni materiale e dimensione.

«L’idea di Chicco Colombo di colorare Cazzago, il paese dove siamo arrivati nel 1992 dalla grigia provincia di Milano, ci è piaciuta subito. Così pensando a cosa regalare a nostra mamma Elisabetta per i suoi 70 anni (li compie a novembre, il 14, ma per questioni tecniche abbiamo dovuto anticipare di qualche mese) ci è venuto in mente di chiedere a Chicco di dipingere la parete della casa di famiglia che si affaccia sul centro del paese», spiega Tommaso.

«Ci siamo trovati subito, anche con l’idea di non puntare solo sui pesci, ma sui gatti e le civette, animali amati da nostra mamma. Fatto il disegno, ci siamo mossi in silenzio per i permessi, contando su un’imprevedibile discrezione dei cazzaghesi: molti lo hanno saputo, ma nessuno ha “spifferato”. Un enorme grazie va a Luigi Giorgetti che ha prestato il suo ponteggio e ha permesso la realizzazione dell’opera. È un regalo che rimarrà, non solo per nostra mamma, ma anche per tutto il paese e chissà che non si possa continuare a colorare anche un’altra parte della parete. Nel disegno ci sono 5 gatti, che rappresentano i membri della nostra famiglia, mamma, papà e noi tre figli, io, Stefano e Michele: mancano nuore e nipoti, ma come detto chissà che non si possano aggiungere in un secondo momento. Papà se ne è andato tre anni fa in questi giorni, questo è anche un modo per ricordarlo sulla parete della casa (una volta era una cascina) che fu dei suoi nonni e di sua mamma».

Per Elisabetta è stata una vera sorpresa: «Un sabato mattina Gigi è venuto a montare il ponteggio e gli ho chiesto che cosa dovesse fare, ma è stato molto evasivo. Domandavo anche ai miei figli, ma niente. Poi domenica, durante una festa di famiglia, mi hanno spiegato che si trattava di un regalo: un dipinto di Chicco Colombo per la nostra casa. Un sogno che si avvera: è un desiderio che avevo da tempo…».

«Il soggetto lo abbiamo scelto insieme – aggiunge Chicco Colombo – Di solito dipingo pesci: è il filo conduttore dei progetti realizzati in questo mio paese di lago. Ma in questo caso era diverso: Elisabetta ama i gatti e così ho trasformato la sua famiglia in felini, seduti composti, che sorvegliano la piazzetta. Senza dimenticare però che suo marito, Natale, era un pescatore e quindi ho aggiunto i pesci. Insomma, anche questo ultimo murale si inserisce nel contesto degli altri lavori, con in quali ho cercato di dare una piccola e modesta impronta di allegria e vivacità a Cazzago».

Il titolo che Elisabetta ha voluto dare all’opera è questo: “Ci siamo tutti, sempre”».