Una partita di calcio per ricordare Ahmad, scomparso nelle acque del Maggiore

Una partita di calcio per ricordare Ahmad El Bourji, scomparso tragicamente un anno fa ad appena 15 anni nelle acque del lago Maggiore ad Arolo di Leggiuno. Un appuntamento per non dimenticare il giovane di Sangiano, al quale tutto il paese aveva dato l’addio in un cerimonia commossa e dolorosa a Villa Fantoni.

Oggi sono stati proprio gli amici del 15enne di origini libanesi, ad aver avuto l’idea di ricordarlo con un momento di condivisione che hanno voluto chiamare “CalciAMO per Ahmad”. L’appuntamento è per domenica 24 settembre dalle 10 al campo sportivo di Leggiuno (in caso di pioggia l’evento sarà rimandato). La manifestazione è organizzata dall’Ads Leggiuno, con la Pro Loco di Sangiano e ha ottenuto il patrocinio dei due comuni.

Dalle 10 ale 19 e 30 la giornata sarà caratterizzata da tornei di calcio divisi per fasce d’età, dalla terza elementare alla quinta superiore e con anche sfide tra adulti. Durante il torneo sarà aperto anche lo stand gastronomico. Il ricavato della giornata, che sarà a ingresso libero, servirà a raccogliere fondi da destinare all’istituzione di una borsa di studio intitolata ad Ahmad El Bourji. Le iscrizioni per le squadre sono aperte sino al 18 settembre.

Per info: 3456414678 Lorenzo, 3454116534 Nicolas, 3936978530 Emanuele.