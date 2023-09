Voglia di cinema, amicizia e natura in due libri per bambini

Cari lettori di VareseNews bambini,

dopo lungo peregrinare sono tornata in libreria per parlarvi di storie nuove da leggere e da guardare.

Come responsabile del primo Camp dedicato al cinema per ragazzi sono stata alla Mostra del Cinema di Venezia e quindi, come primo testo, non posso che suggerirvi “La luna va al cinema” di Paola Mastrocola illustrato da Christoph Brehme edito da Harper Collins Italia.

LA LUNA VA AL CINEMA

Tutte le sere gli animali del bosco hanno un appuntamento al quale non possono mancare: alle otto e mezza in punto parte la proiezione di un film.

Anche la luna però vorrebbe vedere ma non c’è mai uno schermo abbastanza grande per lei finché, grazie alla luce del faro, gli animali riusciranno a proiettare il film in cielo e sarà una meraviglia per tutti: anche per la luna.

Una storia divertente sul valore dell’amicizia e sull’importanza della collaborazione e dell’inclusione.

La luna va al cinema

di Paola Mastrocola (Christoph Brehme illustratore)

Harper Collins Italia editore – € 15

Età di lettura: 5-7 anni

UN SERPENTE A SANGUE CALDO

La seconda storia è scritta da uno scrittore esperto di natura: Giuseppe Festa è laureato in Scienze Naturali e ha scritto romanzi di successo come “La luna è dei lupi” o “Il passaggio dell’orso”.

La storia che ho scelto per voi oggi è “Un serpente a sangue caldo” dalla serie “gli animali di Strambosco”.

Da qualche notte a Strambosco nessuno riesce a chiudere occhio perché un’ombra si aggira frusciando tra l’erba, spaventando gli abitanti. Chi è il colpevole? Un enorme boa a sangue caldo, che cerca disperatamente un posticino per rinfrescarsi!

Una storia divertente e istruttiva sul mondo animale.

Un serpente a sangue caldo

di Giuseppe Festa

Il battello a vapore editore – € 14,50

Età di lettura 7-9