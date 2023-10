A Besozzo un contest grafico legato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – l’amministrazione comunale di Besozzo, con la collaborazione dell’Associazione Donna SiCura ODV e dell’Associazione Commercianti di Besozzo, propone un contest grafico per selezionare immagini da utilizzare per veicolare a livello locale e presso la popolazione un messaggio di contrasto alla violenza sulle donne.

Il concorso è rivolto a singole persone, gruppi – anche informali, scolaresche, associazioni. Ogni lavoro dovrà essere composto da due parti: un manifesto grafico e un piccolo elaborato scritto che spieghi l’idea progettuale. Per ciascuna delle prime tre opere classificate è previsto il riconoscimento di un premio in forma di buoni acquisto in esercizi commerciali di settore.

I primi tre manifesti in graduatoria saranno affissi nel mese di novembre per le strade di Besozzo e all’interno dei negozi, bar e ristoranti dei commercianti aderenti all’iniziativa. Tutte le opere pervenute saranno inoltre esposte nel cortile del Palazzo Comunale e inaugurate in un momento di premiazione con le associazioni coinvolte. La domanda di partecipazione al contest deve essere presentata in carta libera e con allegata la copia del documento d’identità del richiedente, entro le ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2023: – via PEC al seguente indirizzo: comune.besozzo.va@halleycert.it oppure – via posta ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.besozzo.va.it Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune di Besozzo – Dott.ssa Elisa Ottolini – tel.: 0332-970195 int. 8 – email: servizisociali@comune.besozzo.va.it