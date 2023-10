A Cuvio proiezione collettiva del monologo di Marco Paolini “Vajont – Orazione civile”

La sera del 9 ottobre 1963 la frana del Vajont costò la vita a 2.000 persone, diventando una delle tragedie più gravi e impressionanti della storia della nostra Repubblica. Domenica 8 ottobre 2023 alle ore 16, l’Associazione Culturale Valcuvia invita tutta la Comunità Civile al Teatro di Cuvio, per la visione collettiva del monologo di Marco Paolini “Vajont – Orazione civile”, col quale l’attore nel 1993 scavò nella storia, riportando alla luce una dolorosa verità fatta di responsabilità rimbalzate e di evidenze ignorate: dimostrando la “non fatalità” della sciagura e la piena consapevolezza dei responsabili, fece con “Il racconto del Vajont” la storia della TV e del teatro. In occasione del sessantesimo anniversario della tragedia, quella voce diventerà un enorme coro di 350 messe in scena di “VajontS 23” in Italia e nel mondo.

Per partecipare a questa grande commemorazione, nel Teatro di Cuvio, unico luogo della provincia di Varese, domenica verrà proiettato il racconto originale di Marco Paolini, registrato in diretta dalla Rai nel 1997 proprio nella conca del Vajont, sotto la diga, alla presenza, tra gli spettatori, di molti scampati alla tragedia, a loro volta parenti delle vittime. L’Associazione Culturale Valcuvia ha organizzato, nel giugno 2023 il viaggio dei Piccoli Cori Valcuvia e delle loro famiglie a Longarone, accompagnati dal Sindaco di Cuvio Enzo Benedusi e dalla Presidente della Proloco di Cuvio Giovanna Mutterle, per partecipare, assieme a 20 cori da tutta l’Italia, all’evento “Corinfesta – Vajont 60”, nel quale più di cinquecento bambini hanno ricordato i quasi cinquecento bambini vittime della tragedia del 1963, in un toccante concerto corale.

In quell’occasione, grazie a un’idea di Giuliana Cassarà, nel Varesotto è nato il desiderio di far memoria di quanto accaduto, e perciò, con la collaborazione del Comune e della Proloco di Cuvio, l’Associazione ha organizzato questo evento, che sarà presentato dalla Dott.ssa Serena Pilotto, esperta di Teatralità. Sarà un modo per parlare non solo di memoria e responsabilità, ma di futuro: non esiste cambiamento che non passi attraverso la consapevolezza del ricordo.

«Quando 30 anni fa cominciai a raccontare il Vajont – ricorda Marco Paolini, autore del monologo teatrale del 1993 – avevo dentro una grande rabbia per l’oblio. Ce l’avevo prima di tutto con me stesso: come avevo potuto crescere ignorando quella storia, archiviando il disastro come opera della Natura? La storia del Vajont racconta non solo ciò che è accaduto sessant’anni fa, ma quello che potrebbe accadere a noi su scala diversa, in un tempo assai più breve. Come le tragedie classiche, racconta di come i segnali, che c’erano, furono ignorati o sottovalutati». L’evento aderisce anche all’iniziativa di Fondazione Comunitaria del Varesotto “30 giorni per Donare”, attraverso una libera raccolta di offerte per il progetto “Sulle ali della Musica”, laboratorio di musica e movimento a favore della Scuola dell’Infanzia “Erminia Maggi” di Cuvio.

Con ingresso libero, l’appuntamento è per domenica 8 ottobre 2023 – ore 16 – Teatro Comunale di Cuvio (VA) si consiglia la visione ad un pubblico di età superiore ai 13 anni per altre Info 3471493582