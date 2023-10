A Lonate Pozzolo un passaporto per dolcetti e scherzetti mostruosi

Lonate Pozzolo si traveste per Halloween 2023 per tutti i suoi bambini e ragazzi, con tanto di “passaporto” per dolcetti e scherzetti mostruosi: quest’anno il Ne.ar (il gruppo di negozianti, artigiani, esercenti e produttori locali), insieme al Comitato Genitori, ripropone un Halloween tutto da vivere per le famiglie di Lonate Pozzolo.

“Se le caramelle vuoi trovare nei negozi di Lonate le devi cercare…”

Tantissime le attività locali che hanno aderito con entusiasmo a questa bellissima iniziativa in programma per il 31 ottobre: ogni bambino che entrerà nei negozi aderenti potrà ricevere tante caramelle e fare un timbro sul suo passaporto mostruoso. Per chi completerà il proprio passaporto con il maggior numero di timbri ci

sarà un bottino finale tutto da scoprire.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Proloco, Lonate Basketball e Sci Club di Sant’Antonino e con il patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo.

Dalle ore 15.30 alle ore 18:30 i negozianti di Lonate Pozzolo accoglieranno tutti i bambini e ragazzi durante il loro giro alla scoperta del nostro paese, tra vampiri e pipistrelli, streghe e fantasmi, mummie e scheletri. Obiettivo non solo raccogliere tante caramelle ma anche fare collezione di timbri sul proprio passaporto, precedentemente distribuito a tutti gli studenti di Lonate, dalle scuole materne alle scuole medie.

E dalle 18:30 in poi si potrà continuare la serata presso la tensostruttura Cerello dove sarà possibile cenare allo stand gastronomico, tra spettacoli e dj set spaventosi.

Vi aspettiamo numerosi per vivere tutti insieme un Halloween dove le sinergie tra associazioni ed enti locali potranno creare la vera magia che renderà sempre più vivo e luminoso il nostro paese… anche durante la notte più buia e spaventosa di tutto l’anno!