A Malnate va in scena “Arcipelago”, un’avventura teatrale per bambini

Sabato il 14 ottobre genitori e bambini sono invitati a un evento speciale che si svolgerà nel cortile della scuola primaria “Battisti” di Malnate. Si tratta di “Arcipelago” uno spettacolo unico pensato per bambini dai 6 anni in su. L’evento promette di portare un’esperienza teatrale interattiva che coinvolge i bambini nel cuore dell’azione.

“Arcipelago” è molto più di uno spettacolo per bambini; è un’installazione teatrale agitata e resa viva dai bambini stessi attraverso la loro partecipazione. Questa rappresentazione innovativa coinvolge attivamente il giovane pubblico, rendendolo parte integrante della storia. I bambini saranno chiamati a interagire con i personaggi e a prendere decisioni che influenzeranno lo sviluppo della trama, rendendo ogni spettacolo un’esperienza unica.

Per garantire a tutti la possibilità di partecipare a questa avventura teatrale, lo spettacolo sarà messo in scena in tre repliche. Gli orari sono i seguenti: ore 17.30, 18.30 e 19.30. Questa suddivisione permetterà di ospitare un maggior numero di spettatori e di creare un’atmosfera coinvolgente e intima durante ciascuna rappresentazione.

Poiché l’evento è destinato a essere un’esperienza coinvolgente e interattiva, è necessaria una prenotazione anticipata per partecipare. Per prenotare si può contattare il numero telefonico 0332 275267 o inviare una email a cittadeibambinimalnate@comune.malnate.va.it. In caso di maltempo l’evento si terrà nella palestra di Via Libia.