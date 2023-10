Al Museo Fisogni di Tradate il 1° concorso di eleganza per auto d’epoca

Al via sabato 7 ottobre 2023 la 1^ edizione del Concorso di Eleganza al Museo Fisogni, il museo che conserva la più grande collezione al mondo di pompe di benzina antiche e “petroliana”. Vetture italiane e internazionali sfileranno nell’elegante cornice di Villa Castiglioni Fisogni per aggiudicarsi i premi in palio nelle varie categorie, valutate da un’attenta giuria di esperti.

La prima edizione del concorso, co-organizzata dal Museo Fisogni e dal club Vams, Varese Auto Moto Storiche federato ASI, vedrà la partecipazione di quaranta selezionate vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale, dal 1923 al 1988.

Un’importante occasione per scoprire lo stile e le peculiarità meccaniche delle auto che hanno segnato varie epoche. Sabato 7 ottobre al Museo Fisogni si respira un’atmosfera festosa ed elegante, incontrando gli appassionati del settore e visitando il Museo Fisogni, la cui collezione è riconosciuta dal Guinness World Record come la più completa al mondo nel suo genere.

Dal 1989 il Club Varese Auto Moto Storiche, federato ASI, si occupa di tutelare la cultura del motorismo storico, certificando, grazie ai propri commissari tecnici, veicoli conservati o restaurati, purché nel rispetto dell’originalità. Il club Vams organizza eventi e rievocazioni nel Varesotto, promuovendo il territorio. Attese una decina di vetture anteguerra a partire dalla centenaria Bugatti 23 Brescia Fiat 505 Sport, MG-M Sport, Chevrolet Torpedo, Ford A Roadster, SS One Saloon, Alfa Romeo 6C 2500 Sport Pininfarina, Lancia Aurelia B10, Citroen Traction Avant ecc. ma anche sportive anni ’60/70 come Ford Mustang Cabrio, Lotus Elan 72, Fulvia Coupé, Giulietta Spider, Maserati Merak, Porsche 911 e persino Sachsenring Trabant P601 e l’ultima Fiat 500 prodotta nel 1975. Tutte sono esposte al pubblico dalle ore 11 nel parco secolare di Villa Castiglioni Fisogni, storica abitazione del garibaldino Cesare Castiglioni ed oggi elegante location per eventi. Una manifestazione – il Concorso di Eleganza – che già da questa prima edizione si propone di diventare una tappa fissa per gli appassionati, raccogliendo vetture di interesse storico in una cornice esclusiva.

L’evento è sostenuto da Nardi-Personal, Fineco Bank e Surveyeah in qualità di main sponsor, e da Corleto Tommaso e Presma.

PROGRAMMA – Le auto giungeranno al Museo Fisogni (via Bianchi 25/b Tradate) dalle ore 10.30 e rimarranno esposte nel parco di Villa Castiglioni fino alle ore 15.00. Poi partirà una sfilata nel cortile d’onore del museo davanti alla giuria, accompagnata dal commento di uno speaker professionale che illustrerà al pubblico e giurati le caratteristiche di ciascuna vettura in passerella. Le premiazioni si svolgeranno intorno alle 16.30. Durante la giornata, sarà possibile visitare il Museo Fisogni, che da poco ha aperto una nuova sezione dedicata all’arte e anche il vicino Museo della Motocicletta Frera, altra eccellenza motoristica del territorio tradatese.