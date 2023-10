Bialaszewski: “Abbiamo smesso di giocare di squadra”

BIALASZEWSKI 1 – «La partita è stata presa in maniera molto decisa da tutte e due le squadre. Il punto chiave è che la gara ci è sfuggita nel momento in cui abbiamo smesso di passarci la palla, di giocare insieme».

BIALASZEWSKI 2 – «In quel frangente abbiamo iniziato a insistere con gli uno contro uno ripetendo questa scelta errata e Venezia ci ha staccato».

SPAHIJA 1 – «Era molto difficile per noi stasera perché abbiamo perso un giocatore prima della partita (ovvero Jordan Parks per affaticamento) e un secondo (McConnell per una botta al naso) durante il corso la gara. Però non è facile giocare contro i nostri lunghi in uno contro uno quando si cambia in difesa».

SPAHIJA 2 – «Varese ha tirato molto da tre punti, però per me è più importante che siamo migliorati in difesa nel secondo tempo e abbiamo vinto con il contributo di tutti i giocatori».