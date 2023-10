Calcio e inclusione, a Cislago scende in campo la squadra dei Granellini

I ragazzi della Cooperativa Sociale “Il Granello don Luigi Monza” di Cislago iniziano una nuova avventura: si cimenteranno nel gioco del calcio e lo faranno attraverso una squadra di calcio inclusiva grazie ad un progetto della Fondazione Fo.Co.Va: Footable.

«Il progetto parte da una convinzione – spiegano i responsabili della cooperativa – Il calcio può essere un mezzo per abbattere le barriere e promuovere l’integrazione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. È la prima volta che il Granello si cimenta direttamente in una disciplina sportiva; da anni tra i ragazzi che frequentano i centri della cooperativa vi sono campioni in discipline sportive sia individuali che di squadra quali: il nuoto, l’ippica, il calcio ed il baskin, ma ora si è concretizzata l’opportunità di creare una propria squadra».

Il progetto si articolerà in tre distinte fasi, la prima che è già avviata, consiste nell’organizzazione ed il reclutamento dei provetti atleti; la seconda, che inizierà ai primi di dicembre riguarderà lo sviluppo del piano di allenamento; l’ultima fase, che si avvierà nella prossima primavera, renderà possibile la partecipazione della squadra a Tornei e perché no, potersi poi iscrivere ad un regolare campionato federale.

L’iniziativa Footable, che si svilupperà prioritariamente nel territorio del Varesotto ed in particolare a Fagnano Olona, punta, come detto, a creare una squadra di calcio inclusiva, offrendo una serie di vantaggi fisici e psicologici unici per i partecipanti. Il Varesotto, ed in particolare l’area Fagnanese, offre un contesto sociale ricco di opportunità per lo sviluppo di attività sportive dedicate alle persone con disabilità. La comunità locale è aperta con numerose organizzazioni, associazioni e istituzioni che si impegnano attivamente nell’inclusione sociale e nel supporto alle persone con disabilità.

«Noi come cooperativa crediamo molto in questa nuova avventura – dice il direttore educativo Luca Landolfi – Siamo certi che questo progetto si focalizzerà sullo sviluppo delle abilità fisiche e motorie, sulla promozione della socializzazione e sull’educazione alla diversità e all’inclusione e poi i nostri ragazzi sono entusiasti e non stanno più nella pelle, hanno preparato già i loro completini e parastinchi e scalpitano per iniziare gli allenamenti e perché no, le loro prime partite».

La cooperativa sociale Il Granello don Luigi Monza lavora dal 1987 secondo i principi della sussidiarietà e promozione del valore della persona in ogni momento della vita. Offre servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche, attraverso interventi di formazione e di inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomie e capacità personali, favorendo la socializzazione e l’inclusione sociale.

Attualmente sono attivi i Servizi di Formazione all’Autonomia (Saronno, Cislago, Fagnano Olona e Guanzate), i Centri Socio Educativi (Saronno, Fagnano Olona e Guanzate). Oltre a questi servizi diurni, il Granello ha sviluppato anche la parte residenziale con tre Comunità alloggio (Saronno, Uboldo e Fagnano Olona) e due progetti di Palestra di Vita Indipendente (Turate e Fagnano Olona).

A Cislago, inoltre, c’è il centro stampa tipografica che fornisce un servizio puntuale e competente nel mondo della stampa offset e della digital print e uno spazio lavoro volto a favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone fragili all’interno di un ambiente accogliente e stimolante in cui si svolgono operazioni di assemblaggio, cartotecnica, montaggio e rifinitura di componenti meccaniche per conto terzi.

Le unità di offerta della Cooperativa oggi ospitano oltre 230 utenti.

E’ possibile seguire le attività della cooperativa sul sito oppure sui social: Pagina Facebook: Il Granello – Coop Sociale e Instagram: ilgranello_coop.sociale