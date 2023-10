Fine gara: ecco risultati delle competizioni della Varese City Run

Emozioni, grandi emozioni alla partenza. Gioia e fatica all’arrivo. Sotto l’arco di trionfo della Varese City Run 2023 transitano a braccia alzate Ahmed El Mazoury, vincitore della Mezza Maratona; Stephen Njeri che conquista la 10 km competitiva Uomini. Tra le donne successo per Marta Piterà nella Mezza e per Gesare Morine Michira nella 10 km.(GUARDA LE FOTO).

Erano più di 1.400 i runner sulla linea di partenza del Franco Ossola. Un colpo d’occhio meraviglioso e un biscione coloratissimo di atleti pronti a dare battaglia lungo il percorso, di appassionati e di famiglie con l’obiettivo di vivere una bella mattinata di sport. Sono state quattro le gara che hanno caratterizzato questa bella domenica (8) di ottobre, ovvero: la Mezza Maratona, la 10 Km competitiva, la 10 non competitiva e la coloratissima Family run sui tre chilometri.

Non c’è stata storia nella 10 Km (Uomini e Donne). Dominio della Run2gether con i due atleti del Kenia – Njeri tra gli Uomini e Gesare Morine Michira tra le Donne. Eleganti e imbattibili. Nella Mezza arrivo in solitaria sotto l’arco di trionfo dentro al Franco Ossola per Ahmed El Mazoury.

I risultati della Mezza Maratona

Il podio femminile della mezza maratona

Il podio maschile della mezza maratona

I risultati della dieci chilometri

Il podio femminile della 10 chilometri

Il podio maschile della 10 chilometri

Il Village della Varese city Run

Vivacissimo il Village che ha animato l’anti stadio del Franco Ossola in queste due giornate di sport e socialità. Una ventina gli stand presenti con altrettante associazioni che hanno incontrato i partecipanti, ma anche i semplici visitatori che hanno scelto di vivere un fine settimana speciale. Village che rimarrà aperto anche per tutta la giornata di oggi e farà da contorno alle finalissime della Varese City Cup.

«Che emozione vedere il fiume colorato di runner partire e poi arrivare allo stadio dopo aver percorso il tracciato cittadino – ha dichiarato il presidente della Sport+ Stefano Colombo – Quest’anno ha che il meteo ci ha premiato e ci ha regalato tre giorni di sole. Chi in questi giorni ha avuto modo di passare al Franco Ossola ha visto qualcosa di davvero bello: dai piccoli delle Pulciniadi, al torneo della Varese City Cup per chiudere con le gare competitivi e per appassionati».

Sindaci in gara

Ai nastri di partenza c’erano anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani e il sindaco di Buguggiate Matteo Sambo. Galimberti e Cassani hanno corso la 10 chilometri ed entrambi sono arrivati ben sotto l’ora di gara. Entrambi hanno espresso parole di grande soddisfazione «per questa bellissima giornata. Un percorso impegnativo e bellissimo. La Varese City Run è una corsa da fare e tutta da vivere».