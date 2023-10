Fixed Income ESG: finanziare la sostenibilità e gestire i rendimenti

L’autore di questo articolo è Fabrizio Dimino del Liuc-Finance & Investment Club dell’Università Liuc di Castellanza.

(foto di Foto di Tumisu da Pixabay)

Negli ultimi anni, il mercato obbligazionario ha subito una trasformazione significativa con l’introduzione dei fattori ESG (Environmental, social, and corporate governance). Questo cambiamento ha portato alla creazione di nuovi strumenti finanziari che consentono agli investitori di finanziare progetti con un impatto ambientale e sociale positivo. La valutazione dei fixed income ESG è guidata principalmente dalla qualità del progetto, con particolare attenzione all’impatto ESG, alla coerenza con gli obiettivi sostenibili e alle previsioni di rischio e rendimento.

Labelled Bonds

Uno dei tipi più riconosciuti di strumenti finanziari ESG sono i Labelled Bonds. Questi sono strumenti di debito emessi da enti o società che destinano i proventi del finanziamento a progetti specifici con finalità ESG. La caratteristica distintiva dei Labelled Bonds è la certificazione da parte di organismi indipendenti, garantendo trasparenza e responsabilità per gli investitori. Questi strumenti includono Green Bonds, Social Bonds e Sustainability Bonds, con una categoria particolare rappresentata dai Sustainability-Linked Bonds (SLB). A differenza dei Green Bonds, Social Bonds e Sustainable Bonds, che richiedono la definizione e l’individuazione di progetti specifici per l’allocazione delle risorse raccolte sul mercato, gli SLB si basano su un quadro documentale chiamato Sustainability-Linked Bond Framework. Inoltre, è previsto un disincentivo nel caso in cui gli obiettivi prefissati non vengano raggiunti entro una determinata scadenza. Questo disincentivo può assumere la forma di un incremento del tasso di interesse (step up) sul coupon dell’obbligazione o come un premio aggiuntivo (add-on premium) sul nozionale alla scadenza.

Possibili Rischi

Un aspetto da considerare negli investimenti in bond ESG è il rischio associato alla concentrazione del portafoglio. Questo fenomeno può esporre gli investitori a un rischio idiosincratico più elevato, noto anche come rischio specifico dell’emittente. Per comprendere meglio questo punto, è utile fare una comparazione tra gli indici green e quelli tradizionali. Spesso, si osserva una sovrappesatura di settori specifici come le utilities e il settore bancario all’interno degli indici green. Questa sovrappesatura comporta un maggiore rischio di concentrazione, poiché il portafoglio diventa fortemente dipendente dalla performance di questi settori.

Conclusioni

Il mercato dei fixed income Esg sta registrando una buona crescita e rappresenta un canale altamente efficace per finanziare la transizione verso una società più sostenibile. Gli investimenti Esg sono particolarmente adatti a coloro che cercano profitti nel lungo periodo e desiderano concretamente coniugare i propri obiettivi finanziari con un impatto positivo sull’ambiente, sulle relazioni con le comunità locali, sul rispetto dei diritti dei lavoratori e sulla buona governance aziendale. Data l’enorme mole di investimenti necessari per raggiungere l’ambizioso obiettivo di transizione green, coperto solo in misura molto ridotta da risorse pubbliche, gli strumenti offerti dalla finanza sostenibile diventano fondamentali per intercettare risorse private e indirizzarle verso la transizione green.