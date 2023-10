Gli “Amici in Corsa” vincono la prima Oktober trail fest a Brinzio

Grande successo per la prima edizione dell’Oktober Trail Fest, la staffetta a coppie organizzata da 100% Anima Trail che si è svolta sabato 21 ottobre al campo attrezzato Wild Land di Brinzio, nel cuore del Parco Campo dei Fiori. A vincere, con una prova da veri fuoriclasse, Alessandro Losa e Tiziano Santaterra della squadra “Amici in corsa”.

Hanno preso parte alla gara un centinaio di trail runner, per una cinquantina di coppie totali che si sono battute fino all’ultimo metro nonostante il meteo incerto e la pioggia caduta nel pomeriggio che ha reso il tracciato decisamente più tecnico. La competizione si è snodata su un circuito di 3 chilometri e 150 metri di dislivello positivo e i corridori hanno corso per 2 ore totali, alternandosi ad ogni giro.

La squadra “Amici in Corsa” composta da Alessandro Losa e Tiziano Santaterra ha sbaragliato tutti gli avversari, completando 9 giri di circuito in sole 2 ore e 14’37”. Per la categoria femminile, ha vinto la squadra “Le2306” composta da Greta Banfi e Anna Padovan con 7 giri totali (2h10’49”). Per la categoria mista (uomo e donna) ha vinto la squadra “Atletica Verbano” composta da Manuela Bruno e Maurizio Mora, anche loro con 7 giri (2h3’).

«Siamo molto soddisfatti per la riuscita di questa prima edizione dell’Oktober Trail Fest” – ha commentato il Presidente di 100% Anima Trail, Andrea Agostino – “La gara è stata un successo in termini di partecipazione e di entusiasmo. Ringraziamo tutti i trail runner, gli sponsor e i volontari che hanno contribuito a rendere questo evento una bella occasione per il nostro territorio, meta sempre più ambita per gli appassionati di sport outdoor».