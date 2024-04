Marco Marcuzzi presenta \"Macabra vendetta a Brinzio\"

Un giallo ambientato a Brinzio? Ebbene sì.

Marco Marcuzzi sarà con noi il 13 aprile alla sala superiore del Museo di Brinzio per presentare il suo libro “Macabra Vendetta A Brinzio”, edito da Macchione.

I boschi della Valcuvia e il lago di Brinzio sono teatro di una vendetta efferata bizzarramente esibita. Il commissario Florio avrà a che fare con un marchingegno diabolico, lo squallore di una società sempre più allo sbando e miserie umane che esulano da ogni logica e virtù. Come sempre la Citroën DS Pallas, la Moka e il mondo felino costituiscono per lui una fuga dalla realtà. In un ritmo crescente, Marcuzzi ci conduce a un colpo di scena che non tradisce il suo “cinismo romantico”.

In chiusura, momento musicale con l’autore e rinfresco.