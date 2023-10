Il PD di Varese riflette sulla direttiva “Casa Green” e sulla prestazione energetica dei fabbricati

La sfida della transizione ecologica è uno dei fattori che maggiormente stanno incidendo sull’assetto degli ordinamenti contemporanei e sulla struttura e sul ruolo dei poteri pubblici nello spazio giuridico, economico e sociale. Tra coloro che hanno creato norme ad alto valore ambientale c’è la comunità europea, che con la direttiva cosiddetta “case green” ha creato una serie di disposizioni il cui fine è il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, con una conseguente riduzione dei consumi e delle immissioni di gas a effetto serra.

Si tratta di vere opportunità o di una mera utopia? Per approfondire l’argomento il PD di Varese ha organizzato un incontro per il 13 ottobre alle 18 allo spazio VareseVive di via San Francesco 26,.

Relatori saranno Chiara Braga, presidente del gruppo PD alla Camera dei Deputati e componente della commissione VIII Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati, Silvia Roggiani, componente della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati nonchè segretaria regionale del PD, Vincenzo Salvatore, ordinario di Diritto dell’Unione europea all’Università degli studi dell’Insubria, Dino De Simone, responsabile dell’Area Tecnica Studi e Strumenti per la Transizione Energetica e la Decarbonizzazione in ARIA S.p.A. Lombardia e consigliere Comunale a Varese con delega al Piano energia e clima, e Andrea Civati, assessore alla Rigenerazione Urbana, alla Mobilità e alle Infrastrutture al Comune di Varese. L’incontro sarà moderato da Domenico Marasciulo, presidente della commissione urbanistica del comune di Varese.