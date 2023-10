La Sestese batte il Verbano, esordio vincente di Rota alla Solbiatese, Caronnese schiantata

La Vergiatese mette paura alla capolista Calvairate, passa in vantaggio con Provasio ma la forza della regina esce nella ripresa, ribaltando il risultato, vincendo 2-1 e restando in testa al Girone A di Eccellenza. Tiene il passo l’Oltrepò che nell’anticipo di sabato schianta 4-1 la Caronnese. Gara chiusa nel primo tempo con le reti di Ferraro al 3’, Cavallotti al 7’ e al 45’. Nella ripresa arriva anche il poker di Lorusso prima della rete rossoblù di Provenzano che addolcisce un passivo comunque pesante. Nell’altro anticipo vittoria del Magenta 4-3 in casa dell’Ardor Lazzate.

La Sestese vince 1-0 il derby contro il Verbano grazie alla firma di Rancati al 15’ del secondo tempo e con lo stesso risultato la Solbiatese mette in fila la seconda vittoria di fila, la prima per il nuovo mister Andrea Rota (foto Facebook – Solbiatese Calcio 1911), contro il Vittuone; rete nerazzurra di Marin al 38’ del primo tempo.

Si prende un punto esterno l’Fbc Saronno che a Seveso impatta contro la Base 96. Succede tutto in un finale incandescente: prima Baldan al 44’ porta avanti gli amaretti, ma nel recupero è Cappanera a firmare il definitivo 1-1.

Il Pavia batte 2-0 la Milanese e si presenta ai piani alti della classifica, il Meda ottiene il secondo punto del suo campionato pareggiando 2-2 a Casteggio mentre la Castanese si prende tre punti grazie al bel 4-2 casalingo sull’Accademia Pavese, trascinata dalla tripletta dell’esperto attaccante argentino Salom, che sale a 9 gol in campionato.