La strana crisi politica nel Comune di Somma

C’è un po’ di agitazione, dentro l’amministrazione comunale di Somma, per ragioni politiche. Con il presidente del consiglio comunale Gerardo Locurcio in aperta polemica con la maggioranza e con il resto della squadra di Stefano Bellaria che prova a fare quadrato intorno al sindaco.

Gli attriti, che datano ormai mesi, ruotano intorno alla figura e al ruolo politico di Edoardo Piantanida Chiesa, l’assessore ai lavori pubblici che è forse il volto più presente dell’amministrazione (soprattutto sui social) dopo quello del sindaco Bellaria. Piantanida Chiesa era, nella squadra del primo cittadino, l’assessore che rappresentava Somma al Centro, la formazione civica che si era accostata alla coalizione pur venendo da un percorso più vicino al centrodestra.

Il punto è che tra Piantanida Chiesa e il leader di Somma al Centro Gerardo Locurcio da mesi non corre buon sangue, con una serie prima di contestazioni specifiche al lavoro nel settore lavori pubblici e poi più in generale sul ruolo politico di Piantanida Chiesa.

In sostanza Locurcio dice che Piantandia non è più espressione del gruppo politico centrista, ma si muove in autonomia: «L’assessore non si è mai relazionato, ha sempre fatto il servizio del sindaco», ha detto a Malpensa24, aprendo ufficialmente la crisi.

Va detto che in consiglio il gruppo di Somma al Centro si è anche spaccato, perché l’altra consigliera eletta da Somma al Centro, Maria Teresa Pandolfi, si è sottratta alla polemica con Piantanida Chiesa.

Ora: in termini di voti in aula Bellaria non rischierebbe, anche se Locurcio – da presidente del consiglio comunale – può far pesare il suo ruolo su tempi e agenda dell’azione amministrativa.

Le altre componenti della maggioranza provano a fare da pontieri e pompieri. Se Pandolfi si è sfilata, oggi le altre forze di centrosinistra – Somma Civica, Sinistra per Somma e Partito Democratico – “esprimendo il sincero apprezzamento per il lavoro sinora svolto dalla Amministrazione guidata da Bellaria, confermano il proprio sostegno al Sindaco e alla Giunta”, di fronte alle “sfide e [ai] progetti importanti” su cui l’alleanza di Bellaria ha vinto nel 2015 e poi ancora nel 2020.

Le tre liste di maggioranza “auspicano che tra i gruppi che hanno dato vita alla Alleanza di Centrosinistra torni a svolgersi, nelle opportune sedi e evitando qualsiasi forzatura, un sereno confronto mirato a una sempre più fruttuosa condivisione”.

In termini di voti in consiglio, come detto, non sembrano esserci scossoni. Ma in prospettiva bisogna anche vedere che spazio politico potrebbe avere Locurcio, anche nell’eventualità che si costituisca in modo più solido anche a Somma il “Terzo polo” con Azione e Italia Viva (se l’alleanza non va in pezzi definitivamente).