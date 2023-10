Lavori alla rete fognaria ad Azzate, chiusa via Maccana da lunedì 23 ottobre

A causa dei lavori di Alfa Spa sulla rete fognaria, dalle ore 8.30 di lunedì 23 ottobre alle ore 18 di venerdì 27 ottobre via Maccana ad Azzate sarà chiusa nel tratto compreso tra la rotonda della SP 36 e il cartello d’ingresso del paese. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale di Azzate.

Pertanto, chi scendendo dal centro del paese volesse raggiungere la strada provinciale dovrà imboccare via Mascagni, tenendo però presente che in fondo alla via è obbligatoria la svolta a destra verso Varese, per cui chi volesse andare in direzione Galliate / Bodio dovrà arrivare fino alla rotonda e poi tornare indietro. L’alternativa per raggiungere la provinciale è invece quella di percorrere via Fiume e poi scendere verso il lago attraverso il territorio di Buguggiate. Entrambe le opzioni sono valide anche in salita dalla provinciale verso il centro di Azzate.