Letizia Moratti entra in Forza Italia

Letizia Moratti si unisce nuovamente a Forza Italia e assumerà la guida della Consulta della segreteria nazionale del partito. L’ufficializzazione è arrivata dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa.

Tajani ha sottolineato che per ricoprire tale ruolo è necessario essere membri del partito, e ha quindi consegnato a Moratti la tessera di Forza Italia, simbolicamente fissando anche la spilla del partito sulla sua giacca.

Moratti ha accettato l’incarico sottolineando di “non avere ambizioni per una candidatura alle elezioni europee” e che il suo impegno con Forza Italia non è legato a tale prospettiva. Tajani ha elogiato la decisione di Moratti, sottolineando che la sua scelta non è legata a interessi personali.

Infine, Moratti ha chiarito che, nonostante abbia partecipato a incontri riguardanti il rafforzamento del Centro, non ha trovato un accordo con Calenda e Renzi riguardo alla posizione europea, pur esprimendo stima e auguri per il loro futuro politico. Moratti ha spiegato che il fallimento del Terzo Polo non c’entra ma che “il posizionamento di Italia Viva e Azione a Bruxelles con Renew Europe non coincide con il mio. Mi sono sempre rispecchiata nei valori del Ppe”.