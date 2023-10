Ma cos’è questo “nuovo nucleare”? Se ne parla in un incontro dello “Schiaparelli”

Venerdì 20 ottobre alle ore 21, presso il Salone Estense del Comune di Varese, la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli” terrà una conferenza del ciclo “Tra Cielo e Terra” su un argomento di grande attualità: l’energia nucleare.

Il dibattito sul nucleare ha ripreso vigore in Italia per via di un cambiamento sia dell’orientamento politico sia dell’opinione pubblica, che oggi sembra più favorevole a questa soluzione di quanto non lo fosse in passato.

Ma quale funzione avrebbe il nucleare in un modello energetico basato sulle fonti rinnovabili? E di quale nucleare parliamo? Sovente, per esempio, si sente parlare di “nuovo nucleare”, definizione estremamente vaga (se non priva di qualunque dignità scientifica) che sottende un insieme di tecnologie molto diverse tra loro e in grado di offrire benefici in qualche caso incomparabili.

Insomma: assistiamo a un dibattito spesso superficiale e ideologico, orfano di alcuni punti cruciali che, invece, saranno al centro dell’incontro di venerdì sera. Relatore sarà l’ingegnere Maurizio Melis, giornalista scientifico e conduttore radiofonico su Radio24.