“Maddalena isolata da settimane senza linea fissa e internet”

Buongiorno

sono Michele Lafortezza, abito a Somma Lombardo, precisamente nella frazione di Maddalena.

Io e mia moglie, entrambi disabili, stiamo vivendo un periodo di forte disagio.

Da diverse settimane ormai non abbiamo linea telefonica fissa e, di conseguenza, non abbiamo anche internet. Nella nostra condizione sono anche almeno una trentina di famiglie di Maddalena, compreso l’unico negozio presente nel territorio.

Un disagio grave tanto che abbiamo provveduto a presentare una denuncia alla Polizia per cessazione di pubblico servizio.

Non è concepibile che TIM non riesca a venire a capo di un guasto in così tanto tempo. Abbiamo chiesto e siamo stati sempre rassicurati di una pronta soluzione. Le settimane passano ed il guasto permane.

La nostra condizione è tale che abbiamo grande necessità della linea telefonica e internet. E così anche altri abitanti di Maddalena, magari anziani, che vivono la nostra stessa condizione di isolamento.

E’ davvero paradossale che succeda in una zona che, a poche centinaia di metri, ospita un grande polo tecnologico e di modernità come l’Aeroporto Internazionale di Malpensa.

Auspichiamo una vostra presa di sensibilità nel raccogliere questo nostro appello e vi ringraziamo per l’attenzione.