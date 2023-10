Mastini, secondo scontro al vertice: al PalAlbani arriva il Pergine

La sconfitta di misura di settimana scorsa a Caldaro ha interrotto la striscia vincente dei Mastini Varese e consolidato il primato in classifica dei Lucci altoatesini tutt’ora a punteggio pieno. Nulla di irreparabile, ovviamente, visto che il campionato sta vivendo la sua primissima fase, ma i gialloneri si trovano già di fronte a un secondo test difficile. Sabato 21 (18,30) all’Acinque Ice Arena arriva il Pergine che, graduatoria alla mano, è ora la seconda forza della IHL.

Le Linci hanno infatti 14 punti (11 quelli del Varese) e vantano come il Caldaro uno “zero” alla casella delle sconfitte con quattro vittorie piene e una ai rigori su cinque partite disputate. Allerta massima quindi per i Mastini che tra l’altro si dovranno affidare per l’occasione a un nuovo allenatore che ovviamente nuovo non è: sul pancone andrà infatti Matteo Malfatti per via dell’assenza giustificata di Niklas Czarnecki.

Il tecnico svedese è “ai box” dopo un intervento chirurgico alla schiena a cui si è dovuto sottoporre nei giorni scorsi all’ospedale di Circolo e quindi – in assenza di un “vice” ufficiale – tocca a general manager Malfatti guidare la squadra in virtù del suo tesserino di allenatore.

Il Pergine è squadra pericolosa in attacco ma non così ermetica quando si tratta di proteggere il proprio portiere, il bravo Rudy Rigoni. Con il possesso disco le Linci possono sfruttare la vena dei fratelli Buono, del confermato Foltin ma anche di Enrico Bitetto, il giovane piemontese che è già a quota 10 punti (5 gol e 5 assist) in questo avvio di campionato. Dietro però, dicevamo, la difesa ha concesso 13 reti in 4 gare (7 quelle subite dai Mastini) ed è su queste incertezze che Vanetti e compagni possono pensare di colpire. La partita del PalAlbani è senza dubbio il big match di giornata (riposa, intanto, il Caldaro: i tre punti servono anche per accorciare sui Lucci) e sarà diretta dai signori Bassani e Lottaroli assistiti da Brenna e Micheletti.