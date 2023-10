Mefisto, il wrestler varesino torna campione

Alla Sagra di Baggio, storico evento annuale che si svolge da quasi quattrocento anni nel quartiere di Milano, si è svolto uno spettacolo della Total Combat Wrestling, che ha visto come combattimento principale quello tra i detentori del titolo della categoria tag team (due contro due), i valdostani “Wild Boyz”, Puck e Tsunami, veterani del wrestling italiano, contro gli sfidanti, i “Rock’n’Brawl”. Proprio questi ultimi hanno portato a casa la vittoria.

Il team è composto dalla giovane promessa del wrestling, il milanese Dark Rider, di soli 19 anni e il suo mentore, Mefisto, quarantenne varesino, già conosciuto localmente, come il vocalist della pittoresca band horror-rock, The Killerfreaks.

«Non avrei mai pensato di stringere tra le mani un altro titolo a quarant’anni compiuti. È un onore e una responsabilità. Ringrazio tutta la meravigliosa squadra della Total Combat Wrestling, il mio compare Dark Rider, il Comune di Milano e grazie a tutti i fans che ci supportano! Sono davvero contento di riportare un titolo TCW a Varese!», commenta Mefisto, al secolo Claudio Delia.

Il wrestling è una forma di intrattenimento che attraverso l’allegoria di uno scontro sportivo mette in scena l’eterna lotta tra buoni e cattivi, in un mix di teatro, azioni da stuntman e interazioni col pubblico, adatto a tutte le età.

La Total Combat Wrestling ci tiene a ricordare di non provare mai a riproporre a casa le mosse viste sul ring, perchè non avendo le competenze ci si può far male anche seriamente. Se voleste provare a cimentarvi, piuttosto chiedete informazioni per i corsi a totalcombatwrestling2006@gmail.com o https://www.facebook.com/TotalCombatWrestling2006