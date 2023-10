Partorisce a 11 anni, condannato 27enne per violenza sessuale su minore

Ha avuto rapporti sessuali con una bambina di 11 anni rimasta incinta e che nell’estate del 2022 ha partorito, e per questo è stato condannato con rito abbreviato dal gup di Busto Arsizio. L’imputato, 27 anni, vicino di casa della bambina, oltre ai 10 anni inflitti dalla Corte dovrei risarcire con 80 mila euro di provvisionale la ragazzina costituitasi parte civile nel procedimento che la vede come parte offesa.

La famiglia della ragazzina ha scoperto della gravidanza dopo una visita in pronto soccorso. La giovanissima lamentava forti dolori addominali e solo in occasione della visita, i medici si sono accorti della gravidanza in corso. Siamo al dicembre 2021. Sono state allertate le forze dell’ordine che hanno attivato le indagini e nell’agosto successivo sono scattate le manette per l’uomo. Sono stati effettuati i test del dna che hanno levato ogni dubbio: il padre è il 27enne, un vicino di casa.

Un dato confrontato col racconto della vittima che ha portato alla condanna. Il neonato è stato preso in carico da una famiglia affidataria su decisione del tribunale per i Minorenni di Milano.