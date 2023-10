POS per esercenti: come funziona e perché sceglierlo con cura?

L’importanza di strumenti come il POS per gli esercenti diventa sempre più evidente, soprattutto in una società che corre sempre più veloce verso la digitalizzazione. Questo dispositivo, volendo sintetizzare all’osso la questione, consente di accettare pagamenti tramite carte di credito o altre modalità, dando la possibilità ai clienti di usufruire di un servizio più comodo e sicuro. Inoltre, è un mezzo estremamente efficace anche per gli imprenditori, in quanto consente di gestire con maggiore precisione e semplicità i flussi di cassa. Ecco perché oggi scopriremo una panoramica completa sui POS.

Come funziona il POS per esercenti?

A livello basico, un POS è un sistema che consente ai commercianti di accettare pagamenti elettronici, dunque cashless, senza il passaggio del contante. Il cliente inserisce o avvicina la sua carta al terminale, immette il PIN (se necessario), e la transazione viene elaborata rapidamente dal sistema. I fondi vengono quindi trasferiti dal conto del cliente a quello dell’esercente.

In realtà i POS moderni, come quello di Nexi, presentano una gamma di funzionalità che va ben oltre la semplice elaborazione delle transazioni. Ad esempio, alcuni sistemi possono gestire programmi di fedeltà, fornire una reportistica completa e molto altro ancora. Senza poi dimenticare la presenza della tecnologia NFC, che permette di pagare tramite smartphone o device wearable.

Differenze tra POS fissi e portatili

Esistono due tipi principali di POS: i modelli fissi e quelli mobili. I primi sono generalmente posizionati alla cassa, sono più ingombranti e ovviamente richiedono un collegamento diretto via cavo Ethernet, o in alternativa tramite un connettore RJ-11.

I POS mobili d’altro canto, sono più leggeri e compatti, e soprattutto sono connessi in wireless. Significa che possono essere trasportati dallo staff ovunque all’interno del negozio, o addirittura all’esterno, come nei ristoranti o durante gli eventi all’aperto. Questi apparecchi si fanno dunque notare per via della loro maggiore flessibilità, andando incontro sia alle necessità del cliente, sia a quelle dell’esercente.

Possibilità di integrarlo col registratore telematico

Un’altra caratteristica chiave dei POS di ultima generazione è l’opportunità di integrarli con altri sistemi. Ad esempio, in certi casi è possibile collegare il POS al registratore telematico, così da permettere un flusso di dati più preciso e più continuo. Questo non solo riduce la possibilità di errori, ma consente anche una gestione più efficace delle transazioni.

Quali sono i vantaggi del POS per esercenti?

Scegliere un POS adeguato può dare la possibilità agli esercenti di godere di una serie di vantaggi importanti. Per prima cosa, un sistema con molti canali di pagamento permette ai clienti di scegliere il più indicato per le proprie esigenze, dalla carta di credito fino ad arrivare ai portafogli elettronici come PayPal. Inoltre, questi device semplificano in modo notevole la gestione del proprio business: possono infatti tracciare le vendite, gestire l’inventario e addirittura prevedere il pagamento della mancia.

In sintesi, oggi il POS è un alleato prezioso per qualsiasi commerciante. Naturalmente è importante scegliere una soluzione all’avanguardia e tecnologica, dotata di opzioni come l’NFC (contactless) e di altre chicche pensate per semplificare la vita agli esercenti.