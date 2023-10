Sette film per l’autunno: torna il cineforum dell’Incontro di Besnate

Da martedì 24 ottobre torna il cineforum al Cinema Incontro di Besnate: sette le proiezioni, introdotte e commentate da volti ormai noti ai più affezionati spettatori della rassegna besnatese: Giuseppe Blumetti, assessore alla Cultura del Comune di Besnate, Marco Parravicini, insegnante, e Alberto Pellai, medico, ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano e psicoterapeuta dell’età evolutiva.

Come detto, si parte il 24 ottobre con RAPITO, regia di Marco Bellocchio, con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi e Barbara Ronchi. Il film ha ottenuto 9 candidature e vinto ben 6 Nastri d’Argento (Drammatico, durata 134 minuti).

Si prosegue il 31 ottobre con L’ORDINE DEL TEMPO, Regia di Liliana Cavani, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport e Richard Sammel. Il film è stato presentato fuori concorso all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 30 agosto 2023 e distribuito nelle sale italiane a partire dal giorno successivo, incassando nelle prime 6 settimane di programmazione 481 mila euro (Drammatico, durata 112 minuti).

Il terzo appuntamento è in programma il 7 novembre con L’INNOCENTE, Regia di Louis Garrel, con Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel, Jean-Claude Pautot. Il film ha ottenuto 10 candidature e vinto 2 Cesar e 4 candidature a Lumiere Awards (Commedia, durata 99 minuti).

Martedì 14 novembre, è la volta di LE BUONE STELLE, diretto da Hirokazu Kore’eda, con con Song Kang-ho, Gang Dong-Won, Doona Bae, Ji-eun Lee, Joo-young Lee. Il film è stato premiato al Festival di Cannes (Drammatico, durata 129 minuti).

La quinta serata, martedì 21 novembre, costituisce uno degli appuntamenti in programma nella rassegna itinerante di “Un posto nel mondo” organizzata dalle ACLI di Varese in collaborazione con numerose altre realtà pubbliche e private della provincia. THE QUIET GIRL sarà al centro della serata, film diretto da Colm Bairéad, con Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett e Michael Patrick Carmody. La pellicola ha ottenuto 1 candidatura ai Premi Oscar, 2 candidature a BAFTA, ed è stato inoltre premiata agli European Film Awards (Drammatico, durata 97 minuti).

Il sesto appuntamento, in programma il 28 novembre, vedrà la proiezione di THE PALACE, di Roman Polanski, con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim de Almeida e Luca Barbareschi. Il film è stato presentato in anteprima fuori concorso alla 80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (Commedia, Drammatico, durata 100 minuti).

Infine, la rassegna si concluderà martedì 5 dicembre con IL PIU’ BEL SECOLO DELLA MIA VITA, regia di Alessandro Bardani, con Sergio Castellitto, Valerio Lundini, Carla Signoris, Antonio Zavatteri ed Elena Lander. Uscito nelle sale italiane giovedì 7 settembre 2023 (Commedia, durata 90 minuti).

Tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Besnate, Acec. Milano e Acli Varese, nonché sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, all’interno del Progetto Arte e Cultura 2023, sono consultabili sul sito www.cinemaincontro.com, ove è possibile acquistare senza costi di prevendita sia i biglietti per le singole proiezioni, al prezzo unitario di euro 7 , sia gli abbonamenti per l’intero cineforum al prezzo di euro 35,00.

Le proiezioni inizieranno alle 21, mentre le casse apriranno alle ore 20 per favorire l’affluenza in sala.