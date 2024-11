Verso Nord: a Besnate il racconto di viaggio in camper verso Finlandia e Paesi Baltici

Verso Nord: a Besnate venerdì 22 novembre è prevista la nuova “puntata” della serie di racconti di Andiamo in camper, dedicata ad un viaggio verso Finlandia e Paesi Baltici.

“Andiamo in camper” è una piccola rassegna curiosa, una guida per camperisti e per tutti un’occasione per scoprier qualche curiosità. Nelle scorse puntate i viaggi in camper hanno toccato i Carpazi, il Marocco, l’Islanda, la Spagna, l’Albania, la Turchia e altre destinazioni più o meno note.

Il racconto di Finlandia e Repubbliche Baltiche è previsto venerdì nella sala consiliare di piazza Mazzini 16, alle 21.