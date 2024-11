“Donne: musica e parole” al Teatro Incontro di Besnate

L’evento è organizzato in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2024 alle ore 20:45

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2024 alle ore 20:45, il Teatro Incontro di Besnate ospiterà la serata Donne: musica e parole, patrocinata dal Comune di Besnate e da E.VA odv Centro Antiviolenza.

L’idea “Donne: musica e parole” è nata dall’esigenza di fondere la comunicazione sonora con quella verbale, alla ricerca di una reciproca ispirazione tra linguaggi differenti; il progetto è dedicato alla “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e, a partire dall’ispirazione dei testi di alcune canzoni, si articola attraverso una serie di riflessioni e analisi per opporsi alla violenza di genere, cercare aiuto e ricominciare. La serata prevederà, dunque, un alternarsi di pensieri e canzoni cantate e suonate al pianoforte, attraverso cui, le ideatrici del progetto, entrambe narratrici con voci differenti, spiegheranno e approfondiranno la definizione e il concetto di violenza di genere, rifletteranno sul dramma dei bambini coinvolti e suggeriranno modalità per trovare aiuto.

Attraverso un dialogo tra testi musicali e parole, le ideatrici Elena Paganini, psicologa e psicoterapeuta, e Carla De Alberti, pianista e cantante, condurranno il pubblico in un percorso di sensibilizzazione e consapevolezza.