Shahid e Brown, serata magistrale. Moretti fuori giri

SHAHID 8 (IL MIGLIORE) – Il sole del Mediterraneo scalda la mano di Vinnie, che ritrova ritmi e prodezze (e difensori…) simili ai tempi dell’Islanda e si regala una serata da protagonista assoluto. Tutto suo il break a ridosso di metà partita quando il Keravnos si ritrova di colpo a -20, suoi alcuni dei canestri che tengono tranquilla Varese nella parte finale della gara. Chiude a quota 25 con 9/14 al tiro e completa la festa con 5 assist.

MVP Confident con oltre il 71% dei voti.

CAULEY-STEIN 6,5 – Inizio da brivido con due canestri sbagliati da zero metri, poi va e viene dalla panchina ma – senza troppi ruggiti – ritrova concretezza in attacco. Segna 15 punti con apparente facilità, chiude con 9 rimbalzi anche se il dirimpettaio Taylor chiude con cifre migliori di lui. Come ad Antalya però, ha dato qualche certezza nei momenti importanti.

WOLDETENSAE 6 – Partita un po’ bella e un po’ sgonfia, con un paio di prodezze in avvicinamento a canestro a dispetto di un tiro pesante che continua a fare i capricci (1 su 5, bella la tripla sulla sirena del 20′). Dietro soffre il mix fisico-mano di Thornton ma poi aggiusta posizione e gambe.

MORETTI 5 (IL PEGGIORE) – Non riesce mai a prendere il ritmo della gara: scelte errate, tiri che si fermano sul ferro, addirittura zero punti in una partita in cui tutti i compagni di squadra siglano almeno un canestro. Serata da dimenticare, come da dimenticare un paio di “non fischi” che gli vanno di traverso e forse gli fanno perdere serenità.

LIBRIZZI 6 – Quattro punti in meno di 4′, quelli che gli concede un Bialaszewski che continua a usare Libro con il contagocce. Una sua brutta palla persa, va detto, costa l’antisportivo a Cauley-Stein e lì Matteo forse si gioca qualche minuto sul parquet.

VIRGINIO 5,5 – Una tripla non scontata riscatta parzialmente la sua presenza in campo. Un paio di buone chiusure difensive ma anche due errori imperdonabili in entrata: ci voleva poco a chiudere con 7 punti, invece sbaglia in terzo tempo sottomano.

HANLAN 6,5 – Per produzione offensiva sarebbe da bocciare, poi però il tabellino spiega che il capitano ha distribuito 16 – leggasi: sedici – assist. Un dato mostruoso che forse gli vale qualche record. Soprattutto ha fiducia in Shahid e gli lascia l’onore di piazzare triple a ripetizione, piedi per terra.

MCDERMOTT 6 – Convince sì, ma fino a un certo punto. Alla fine chiude in doppia cifra siglando anche la tripla che forse chiude i conti: al 4/7 da 3 (ottimo) fa però da contraltare la fatica trovata nel tiro in avvicinamento. Qualcosa a rimbalzo arriva sempre, diciamo che questa sera può andare bene così.

ASSUI 6,5 – Voto che arriva per premio. Almeno lui si terrà nel cuore questa partita: esordio in coppa e 2 punti per andare a referto. Premiato il lavoro di questa prima parte dell’anno.

BROWN 7,5 – L’altro braccio armato di Varese, insieme a Shahid. Gabe conferma il buon momento personale tirando con profitto da fuori (4/8) ma trovando anche iniziative dentro all’area. 20 punti (alcuni anche in frangenti non facili) e 6 rimbalzi, pure con minuti da pivot in quintetti agili per l’assenza di Ulaneo.