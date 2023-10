Bialaszewski: “Felice del risultato, mai facile vincere in Europa”

BIALASZEWSKI 1 – «Siamo felici della vittoria. Non siamo stati perfetti per tutti i 40 minuti di partita, ma siamo stati aggressivi fin dall’inizio nonostante un viaggio lungo nella giornata di ieri arrivato dopo una partita difficile di domenica scorsa».

BIALASZEWSKI 2 – «Abbiamo fatto passi in avanti e continueremo a migliorare, a cominciare dalla prossima sfida di campionato contro Trento».

BIALASZEWSKI 3 – «Non è mai facile vincere fuori casa in Europa. Lo abbiamo fatto contro una squadra molto fisica come Keravnos che non ha mai mollato».

SHAHID 1 – «Abbiamo vinto una partita in trasferta non facile contro una squadra che nel terzo periodo ha lottato anche quando è andata sotto di venti punti. Per noi è stata una vittoria di squadra».