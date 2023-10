Attentato in centro a Bruxelles, due mortI

Nella serata di lunedì 16 ottobre, poco dopo le ore 19, c’è stata una sparatoria nel centro di Bruxelles, nella quale due persone sono morte. Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto né tanto meno il movente che ha spinto un uomo, armato di kalashnikov, ad aprire il fuoco e colpire mortalmente due persone ferendone almeno un’altra. Secondo quanto riportato da Ansa la matrice potrebbe essere quella di un attacco terroristico.

Le due persone morte sono due cittadini svedesi. Nella capitale belga era in programma la gara di calcio valevole per le qualificazione ai prossimi campionati Europei tra Belgio e Svezia, allo stadio “Re Baldovino”. La gara non è ripresa dopo l’intervallo e la Uefa ha comunicato la sospensione la partita in accordo con le due squadre. Gli spettatori presenti allo stadio sono stati tenuti all’interno dell’impianto sportivo per sicurezza.

Secondo alcuni media internazionali, l’attentatore avrebbe rivendicato il gesto con un video sui social, dichiarando – come riporta Ansa – «Sono un Mujahid dello Stato Islamico, che vi piaccia o no. Viviamo per la nostra religione e moriamo per questa stessa religione».

L’uomo non è ancora stato catturato.