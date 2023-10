Tre Valli Women, trono vacante. Tante italiane cercano la vittoria

La regina ha abdicato in anticipo, e così per la sua successione sarà battaglia. La 3a edizione della Tre Valli Women che anticipa la 102a classica maschile (partenza alle 9 da Busto, arrivo alle 12 a Varese) non vedrà al via la campionessa in carica, Elisa Longo Borghini.

La forte atleta ossolana era annunciata alla partenza ma non ha recuperato dopo la brutta caduta al Giro femminile e una successiva infezione a una gamba, Longo Borghini è rientrata alle corse ma non ha trovato la giusta condizione e ha preferito chiudere in anticipo il 2023 agonistico. La sua Lidl-Trek resta comunque una delle formazioni più forti ai nastri di partenza della corsa voluta dalla “Binda” con l’ex iridata Elisa Balsamo e con Gaia Realini tra le favorite (anche se Balsamo è caduta al Giro dell’Emilia).

Sono comunque numerose le atlete italiane che puntano al podio della corsa varesina. Tra le più in forma c’è di diritto Marta Cavalli, seconda al Giro dell’Emilia (dietro alla compagna Cecilie Ludwig-Uttrup), gara ancora più dura della Tre Valli: la forma c’è così come c’è la squadra perché la FDJ è una dei “fari” del gruppo e presenterà la stessa Ludwig al via. Stesso discorso per la UAE-Adq che si presenta con Sofia Bertizzolo: la 26enne veneta è nel cuore della “Binda” perché vinse il Campionato Italiano Juniores disputato a Varese nel 2014 ed è alla ricerca di una vittoria pesante. Con lei Silvia Persico ed Erica Magnaldi pronte a fare da seconde punte nella loro ultima gara stagionale su strada. «La vittoria tricolore quel giorno mi portò fortuna – ricorda Bertizzolo – perché poi vinsi l’Europeo: ora spero di ripetermi perché arrivo in buona condizione».

E ancora, la Jayco-Alula (che ha sede a Brunello) punterà su Letizia Paternoster oltre che sulla olandese Nina Kessler: Paternoster cerca da tempo un risultato di rilievo su strada (è anche un’ottima pistard e ha vinto un mondiale) e ci proverà anche in questa circostanza. Tra le straniere, detto della danese Ludwig-Uttrup, ci sarà anche la forte francese Juliette Labous che sarà la capitana della Dsm-Firmenich, una delle nove formazioni del Women World Tour in gara tra Busto e Varese. Oltre a quelle già citate in precedenza, troviamo Movistar (con Arlenis Sierra, vincitrice nel 2021), Israel-Premier Tech, Jumbo-Visma e Uno-X.

ORARI E PERCORSO

La “Tre Valli Varesine Women’s Race E-Work” (questa la denominazione completa) prevede il palco di partenza al Museo del Tessile e scatterà da Busto Arsizio alle 9 in punto con il “chilometro zero” fissato tra piazza Fratelli d’Italia e viale Cadorna. I chilometri previsti sono 112,4; le atlete percorreranno un tratto in linea che attraversa i comuni di Solbiate Olona, Fagnano Olona, Cairate, Castelseprio, Carnago, Caronno Varesino, Morazzone, Gazzada Schianno e Buguggiate. L’ingresso a Varese avviene dalla SP1 e da Capolago, poi il gruppo salirà da Bobbiate e Casbeno per iniziare il circuito cittadino. Sei le tornate con le salite del Montello e di Casbeno e arrivo in via Sacco intorno alle 11,50.

DIRETTAVN

Anche la Tre Valli Women sarà raccontata all’interno del liveblog di VareseNews dedicato al grande ciclismo e offerto da Finazzi Serramenti e da Workmak. Per collegarsi è sufficiente cliccare sul link sottostante; nella chat che si apre in pagina è possibile commentare con noi la corsa.